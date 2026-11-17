El Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado a dedo un contrato de 1,6 millones de euros para poner en marcha su odiómetro tras convocar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los propios documentos de contratación indican que «resulta imperativo» implementar «de manera inmediata» la nueva herramienta especializada HODIO en el «plazo improrrogable de dos meses». Se trata de un «sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad», según el Ejecutivo, que permita establecer una «huella de odio y polarización». Es decir, buscar mensajes que se consideran de odio para identificar esos mensajes y a sus autores.

La Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión de Elma Saiz, ha otorgado un contrato «negociado sin publicidad» a una empresa tecnológica para el «servicio de operación, mantenimiento, evolución y desarrollo de los sistemas FARO y HODIO y su implementación para el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe)».

El Gobierno justifica la adjudicación a dedo de 1,6 millones de euros (cerca de 2 millones con impuestos) en que esa compañía es «el único operador económico capaz de ejecutar la prestación».

«Es la única empresa que tiene los derechos exclusivos sobre la tecnología necesaria para llevar a cabo la mejora de los algoritmos de inteligencia artificial y el soporte técnico», explica el Gobierno en los pliegos de contratación. «La definición de las características técnicas no es un artificio para eludir la competencia, sino una necesidad técnica e industrial objetiva e inderogable», argumentan desde el Ministerio de Saiz.

«Servicio de vigilancia activa»

El Gobierno define su HODIO como un «servicio de vigilancia activa y sistemática sobre el ecosistema digital para combatir la propagación de narrativas nocivas». La herramienta debe «desarrollarse necesariamente como una extensión del sistema FARO, aprovechando su experiencia en la identificación de contenidos potencialmente relacionados con discurso de odio en redes sociales».

Sin embargo, el ministerio aclara que no se trata de la misma herramienta. «Mientras FARO se ha centrado principalmente en la detección de mensajes y la construcción de un banco de términos, HODIO incorporará métricas avanzadas de presencia relativa y amplificación, permitiendo generar indicadores comparables entre plataformas y construir un ranking periódico de presencia de odio y polarización».

Inclusión sostiene que la nueva herramienta permitirá «ampliar el alcance del estudio desde la identificación de mensajes hacia un análisis integral de la dinámica y difusión del discurso de odio en redes sociales».

«Con estas monitorizaciones se podrán realizar diferentes estudios, así como la publicación de los informes de monitorización con periodicidad mensual, trimestral y anual», abundan desde la cartera de Saiz.

El ‘odiómetro’ de Sánchez

El nuevo sistema HODIO se canalizará «a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia» y «permitirá medir de forma sistemática la presencia, evolución y alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales utilizadas en España». Así lo anunció Sánchez durante un discurso en el I Foro contra el Odio celebrado en Madrid.

La herramienta combinará «análisis cuantitativo», es decir, datos puramente objetivos, con una «revisión experta» y, por tanto, subjetiva. Todo ello para «garantizar precisión y representatividad».

Además, Sánchez indicó que el Gobierno iba a «exponer públicamente» los resultados de esta herramienta para que «todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira hacia otro lado y quién hace negocio con él».

A finales de octubre, el Gobierno adjudicó a dedo el desarrollo de esta herramienta para que esté lista en el «plazo improrrogable de dos meses». Es decir, debería estar lista antes de que acabe el año.