Cómo funciona Hodio: qué es y todo lo que debes saber sobre la nueva herramienta de Pedro Sánchez para redes sociales

Hodio es la última ocurrencia de Pedro Sánchez para tapar las miserias de un Gobierno que sigue a la deriva camino de un batacazo electoral en 2027. El presidente del Gobierno anunció el pasado miércoles la aplicación de una nueva aplicación que medirá la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales. Esta herramienta servirá para elaborar un informe semestral sobre la evolución del discurso de odio en internet. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Hodio, la última ocurrencia del Gobierno de Pedro Sánchez.

Hodio es la última cortina de humo de Pedro Sánchez para tapar los escándalos de un Gobierno que sigue a la deriva y sin apoyos en el Congreso. Mientras el Partido Popular y Vox van de victoria en victoria electoral repartiéndose España, el presidente del Gobierno sigue intentando ganar votos de cara a las elecciones de 2027 con iniciativas como Hodio, una aplicación que ha puesto en la calle el Gobierno para «medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales».

Esta supuesta herramienta estrella fue presentada por Pedro Sánchez en la inauguración de la Cumbre contra el Odio, celebrada el pasado miércoles en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid. Entre expertos y afectados, el presidente tiró de verborrea para dejar claro que esta nueva herramienta «nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales».

«El objetivo de esta huella, por tanto, va a ser calcular el nivel de presencia, la amplificación de estos discursos en las redes sociales en España», manifestó sobre una medida que ya avanzó el pasado mes de febrero, durante el World Government Summit, en Dubái. En este evento también anunció otra de sus propuestas estrella: la prohibición del acceso a estas plataformas a los menores de 16 años.

Así es ‘Hodio’, la nueva idea de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez infirmó que la aplicación ‘Huella de Odio y Polarización’ «va a ser una herramienta transparente, rigurosa, basada en criterios académicos reconocidos». También ha anunciado que se expondrán públicamente los resultados «para que todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira hacia otro lado y quién hace negocio con el odio». El sistema combinará análisis cuantitativo y revisión experta para garantizar «precisión y representatividad».

Este proyecto ha sido desarrollado junto al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y generará informes periódicos para comparar el comportamiento de las distintas plataformas frente a la difusión de estos mensajes. Hodio empleará un análisis mixto que combinará inteligencia artificial y la revisión humana para evaluar los contenidos publicados en las principales redes sociales como Instagram, TikTok, X (antes Twitter), YouTube y Facebook.

Por un lado, empleará técnicas cuantitativas e inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de contenido público difundido en redes sociales y estos resultados se someterán a revisión por parte de expertos. Así que Hodio servirá para elaborar una serie de informes semestrales sobre la evolución del discurso de odio en internet.

«Cortina de humo de Sánchez»

Lógicamente, desde el Partido Popular han criticado la última ocurrencia de Pedro Sánchez. «Aquí lo tienen. El presidente del muro, el socio de Otegi, el amigo de Maduro, sentando cátedra sobre una materia que sí domina: el odio», afirmó Feijóo en un mensaje publicado en las redes sociales, donde ha recriminado a Sánchez que quiera «dar lecciones de paz quien no la practica ni en su patria».

El secretario general del PP, Miguel Tellado, también apuntó que la herramienta ‘Hodio’ para medir el alcance de los discursos de odio en redes es una «gran cortina de humo» para no hablar de que en España hay un «Gobierno corroído por la corrupción». Además, acusó al jefe del Ejecutivo de recurrir a la «polarización», la «crispación» y «la bronca» para movilizar a su electorado y «mantener unido el voto de la izquierda». «Esto no deja de ser una cortina de humo, una estrategia de distracción para no hablar de lo verdaderamente importante», declaró.