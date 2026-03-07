Masih Alinejad: «Señor Pedro Sánchez, si de verdad le importa la paz, alce la voz ahora contra los ayatolás»

Masih Alinejad es una exiliada iraní que vive en EEUU. Es una de las voces más visibles contra la tiranía de Irán, sobre todo por su campaña contra la imposición del velo obligatorio y por denunciar la represión política. El jueves le dio un repaso a Pedro Sánchez por «usar los muertos para hacer política»: «¡¿Cómo se atreve a usar los cuerpos heridos de mi pueblo, que se enfrentaron a un asesino?!». «¡Está usando sus cuerpos como munición política contra otros partidos para batallas locales, está en el lado de los asesinos!», le recriminó desde el Congreso en un acto organizado por el Partido Popular por el 8M, Día Internacional de la Mujer. OKDIARIO ha conseguido entrevistarla justo antes de que vuelva a EEUU: «Señor Pedro Sánchez, si de verdad le importa la paz, alce la voz ahora contra los ayatolás», le ha espetado a Sánchez durante la entrevista.

PREGUNTA. – Usted ha acusado públicamente a Pedro Sánchez de estar del lado de los asesinos, ¿podría explicar qué le ha llevado a esa conclusión?

RESPUESTA. – Revisé su discurso: pronunció más de 1600 palabras sobre guerra y moralidad, pero apenas una palabra sobre la verdadera guerra que la República Islámica lleva décadas librando contra iraníes desarmados.

Porque cuando un líder opta por la diplomacia con una tiranía que masacra a su propio pueblo, mientras se niega a apoyarlo, eso no es neutralidad. Eso es tomar partido. Por eso Pezeshkian [por el presidente de Irán] le agradeció su apoyo a nuestros asesinos.

«Sánchez no se atreve a reunirse conmigo»

P. – ¿Cuál es la cifra de muertos asesinados por la dictadura de los ayatolás?

R. – Más de 30.000 iraníes desarmados han sido asesinados en las calles. Miles de mujeres jóvenes recibieron disparos en los ojos. Los niños fueron arrestados, torturados y ejecutados. Sin embargo, cuando escuché a Pedro Sánchez hablar, oí largos discursos sobre geopolítica y guerra, pero ni una palabra para las víctimas de la tiranía iraní. Odio la guerra. Porque dos de mis hermanos resultaron heridos durante la guerra entre Irán e Irak. Mi pueblo nunca quiso la guerra que nos trajo la mismo tiranía que él apoya.

Cuando condena a quienes se enfrentan a la tiranía, pero guarda silencio sobre la tiranía que asesina a sus propios ciudadanos, no está apoyando a las víctimas. Me rompe el corazón ver cómo usa nuestros cuerpos heridos como herramienta, como munición política contra su batalla interna en España. No somos herramientas. No somos sus argumentos. He sobrevivido a tres complots de la tiranía iraní. No se atreve a reunirse conmigo, pero estrecha la mano de mis supuestos asesinos.

P. – ¿Cómo percibe la postura actual de España ante el tiranía iraní en comparación con otros países europeos?

Lamentablemente, España se sitúa hoy como una de las voces más receptivas con la tiranía iraní en Europa. Y eso me parte el corazón.

España es un país que emergió de la dictadura y reconstruyó la democracia. Debería ser un símbolo de esperanza para quienes luchan contra la tiranía, no un gobierno que la ignora.

Muchos países europeos al menos reconocen que la República Islámica es una teocracia peligrosa y desestabilizadora que declara la guerra no sólo a sus vecinos, sino también a sus propios ciudadanos. Pero los líderes españoles a menudo parecen más preocupados por mantener la comodidad diplomática que por afrontar la realidad moral.

El enfoque actual corre el riesgo de convertirse en otro ejemplo del fracaso de la política europea de apaciguamiento hacia Teherán.

«Si de verdad le importa la paz, alce la voz»

P. – ¿Qué le diría a Pedro Sánchez?

R. – Quiero decirle esto directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Si de verdad le importa la paz y el fin de la guerra, alce la voz ahora. El presidente de la República Islámica, Pezeshkian, busca legitimidad internacional, por lo que comparte su discurso para que aprovechemos la oportunidad y le pidamos públicamente la liberación inmediata de todos los presos políticos inocentes. España puede hacer historia ayudando a las víctimas iraníes a llevar sus casos ante la justicia internacional y exigiendo a la República Islámica la liberación de todos los presos políticos, especialmente en este momento extremadamente peligroso».

Eso demostraría al pueblo iraní que España realmente está con ellos, no con la tiranía que los oprime.

«Muchos europeos prefieren no escuchar»

P. – ¿Cree que los líderes europeos, incluyendo Sánchez, comprenden plenamente la situación de los ciudadanos iraníes que se resisten a la dictadura de los ayatolás?

R. – No. Muchos de ellos nunca han experimentado lo que significa vivir bajo una guerra impuesta por su propia tiranía a diario. Para nosotros, esto no es teoría. Es la vida cotidiana.

El pueblo iraní ha estado viviendo una guerra permanente contra su propia sociedad, una guerra librada por la República Islámica contra mujeres, estudiantes, trabajadores, periodistas y cualquiera que se atreva a exigir libertad. Mujeres son asesinadas por mostrar su cabello, hombres son ahorcados por protestar pacíficamente.

Muchos líderes europeos no comprenden esta realidad porque prefieren no escuchar a las víctimas de la República Islámica.

P. – ¿Qué cuestiona a los líderes europeos?

R. – Durante décadas, los políticos europeos han preferido escuchar a diplomáticos y negociadores en lugar de a las madres que entierran a sus hijos. Escuchan a los representantes de la tiranía con traje en las mesas diplomáticas, pero ignoran las voces de las niñas cuyos ojos fueron destrozados por perdigones simplemente por protestar por la libertad.

La República Islámica no es un gobierno más. Es un sistema teocrático construido sobre el terror contra su propia población. Su supervivencia depende del miedo, las ejecuciones, la tortura y la represión.

Si los líderes europeos comprendieran realmente lo que ocurre en Irán, dejarían de hablar de «estabilidad». Empezarían a hablar de justicia, rendición de cuentas y los derechos del pueblo iraní.

P. – ¿Qué es lo que le resulta más doloroso?

R. – Y a veces, lo que lo hace aún más doloroso es que algunos políticos occidentales utilizan el sufrimiento de la gente de Oriente Medio como herramienta para sus propios debates políticos internos. Convierten nuestra tragedia en tema de discusión en sus luchas partidistas.

P. – ¿Cree que este extremismo islámico religioso puede llegar a Europa?

R. – La amenaza de la República Islámica no se detiene en las fronteras de Irán ni siquiera en Oriente Medio. Este tiranía exporta su ideología, sus grupos terroristas y su extremismo mucho más allá de la región. Ya hemos visto cómo su influencia se extiende a través de intermediarios, redes terroristas y movimientos ideológicos.

Ignorar esta realidad no hace que Europa sea más segura. Sólo retrasa el momento en que Europa tendrá que enfrentarse a ella.

Al cerrar los ojos ante la naturaleza de esta tiranía, algunos líderes europeos no sólo están abandonando al pueblo iraní sino que también están poniendo en riesgo sus propias sociedades.

P. – ¿Qué mensaje daría a los responsables políticos europeos sobre cómo equilibrar la diplomacia y la responsabilidad moral hacia el pueblo iraní?

R. – Dejen de esconderse tras la palabra «diplomacia» mientras una nación se desangra.

La diplomacia sin claridad moral se convierte en complicidad. No se puede estrechar la mano de una tiranía que dispara a colegialas en los ojos, ciega a manifestantes y llena las cárceles de estudiantes y periodistas, y luego afirmar que defiende los derechos humanos.

Los líderes europeos suelen decir que apoyan a las mujeres iraníes. Pero el apoyo no se limita a un tuit en el Día Internacional de la Mujer. El apoyo significa tomar medidas reales.

P. – ¿Qué deberían hacer los líderes europeos para mostrar su apoyo a las mujeres iraníes?

R. – Si Europa realmente apoya al pueblo iraní, entonces que comience con medidas concretas:

Cierren las embajadas de la República Islámica que operan como centros de inteligencia e intimidación en toda Europa.

Expulsen a los diplomáticos del tiranía que actúan como representantes de la represión, no de la diplomacia.

Sancionen a los funcionarios responsables de asesinatos masivos, torturas y ejecuciones.

Exijan la liberación inmediata de todos los presos políticos.

Y en lugar de abrir las puertas de la diplomacia al tiranía, abran esas puertas a la sociedad civil iraní, a los disidentes, a los activistas, a los periodistas y a las familias de las víctimas.

Den una plataforma a quienes luchan por la libertad, no a quienes los silencian.

Durante demasiado tiempo, Europa ha intentado controlar la República Islámica en lugar de enfrentarse a ella. Con esa política, se ha fallado al pueblo iraní y no ha contribuido a un mundo más seguro.

La historia recordará a quienes apoyaron a las víctimas y a quienes apoyaron a sus verdugos.

El mundo democrático debe unirse para generar presión y apoyo internacional a la lucha del pueblo iraní contra la tiranía.