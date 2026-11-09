El PSOE de Pedro Sánchez ha distribuido entre sus bases un manual de instrucciones para potenciar sus publicaciones en redes sociales y «contrarrestar» lo que los socialistas definen como «algoritmo de los ultras» que determina las publicaciones que aparecen a los usuarios. Es la estrategia que siguieron los seguidores de Lula da Silva, presidente reelegido de Brasil. Y ahora, el partido con sede en Ferraz la copia tras contactar con el estrecho colaborador del izquierdista en su estrategia en redes, André Janones, para ayudar al PSOE de cara a los comicios del 29 de noviembre.

En los grupos de WhatsApp con socialistas han recorrido esta semana los «consejos para difundir contenidos progresistas en redes sociales». «Estos días, compañeros y compañeras, es muy importante dar visibilidad a nuestros contenidos», avisan desde el PSOE. No sólo apelan a los militantes, sino también a los que pueden «difundir mensajes progresistas, en defensa de los derechos humanos y los servicios públicos».

Los socialistas aseguran que «el algoritmo penaliza determinados hashtags y contenidos, en pro de otros, que no suelen ser precisamente los que tienen que ver con la izquierda». Con base en este diagnóstico, ofrecen «algunos consejos» que pueden aplicarse para dar mayor alcance a los contenidos del partido encabezado por Sánchez. Son tres indicaciones:

Comentar las noticias publicadas en redes que sean «positivas». «No sólo hay que criticar en redes», abundan desde el PSOE porque consideran importante el apoyo a sus «iniciativas y publicaciones». Clicar en el «botón de guardar en Instagram». Incluso detallan cómo luce ese símbolo para los que no están familiarizados, describiéndolo como una «medalla o lazo». «Darle a la flecha y copiar en enlace» en la red social X, antes Twitter, porque así, según los socialistas, el algoritmo «entiende que la publicación interesa».

«Sin oxígeno a la extrema derecha»

En una imagen difundida por los grupos de WhatsApp socialistas, llaman a dejar «sin oxígeno a la extrema derecha». «No nos van a ganar», claman desde el PSOE, recalcando que «en redes, tampoco». Para ello, la imagen resume una serie de «tips para contrarrestar el algoritmo de los ultras». La misma ahonda en las acciones a llevar a cabo por parte de los socialistas en redes con una suerte de decálogo:

«Ignóralos». Piden no comentar, ni darle like, ni compartir, ni siquiera clicar en los posts que no sean de izquierdas. «Si te aparece su contenido, pasa de largo», señalan. «El silencio les daña». Desde el PSOE aseguran que «cada reacción» les «hace más visibles» porque, según los socialistas, «el algoritmo premia la polémica». «No respondas a bulos». Indican que los mensajes destinados a desmentirlos, en realidad, «los difunden». «Apoya a los tuyos». Piden comentar, compartir y seguir a las cuentas del «entorno». «Habla de lo nuestro». Recomiendan no entrar en «los marcos o en los debates» conservadores y, en su lugar, difundir los «logros y propuestas» de la izquierda. «Debate sólo con demócratas». Desde el PSOE piden a sus bases sólo conversar «con quien duda» y «no con quien odia». «No construyas más ultras», concluye esta imagen.

Copia a la estrategia de Lula

Todo ello apenas unos días después de la sorpresiva victoria del izquierdista Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, tras perder en la primera vuelta frente al conservador Flávio Bolsonaro. Lo hizo después de poner en marcha lo que se describió como el Exército do Lula en redes sociales.

Tras la victoria, Lula mencionó a uno de sus colaboradores, André Janones, diputado del Partido de los Trabajadores, como responsable de esta movilización en redes: «Quiero agradecer a Janones, nuestro general, que tuvo un papel exponencial para levantar diariamente la moral de nuestra tropa».

Janones, nacido en 1984 en el estado de Minas Gerais, montó el Exército do Lula horas después de la derrota de éste en la primera vuelta. Entonces, Bolsonaro le superó en más de dos millones de votos.

El Exército do Lula es un canal de WhatsApp se creó el 5 de octubre, tras el triunfo de Bolsonaro. Su general lo organizó como un canal de difusión bajo una estructura de mando. Sus objetivos eran marcar tendencias digitales, saturar de comentarios las publicaciones de los seguidores de Bolsonaro, replicar los bulos ajenos y difundir contenido propio.

En poco tiempo, Janones consiguió alistar en el Exército do Lula a diez millones de brasileños, que movilizaron a abstencionistas y desencantados. Por ejemplo, el grupo del general acusó a Bolsonaro de planear la supresión del subsidio de Bolsa Familia. Algo que activó el voto de los padres de familia y de la tercera edad.