Sánchez se trae al ‘general en redes’ de Lula para tapar la sangre de Urda

Mientras Vládimir Putin conspira para incendiar las ciudades españolas y francesas y así hacer ganar las elecciones a Santiago Abascal y Marine Le Pen, según nos desvelan los tertulianos de TVE, la izquierda brasileña ha descubierto las redes sociales, por lo que éstas han dejado de ser el instrumento de los tecnoligarcas obedientes a Trump para manipular a los ciudadanos y se han convertido en la voz del pueblo progresista. El deslumbramiento brasileño ha sido tan intenso que su luz ha llegado a España: el PSOE se prepara para copiar la fórmula. Y la va a necesitar.

Durante las celebraciones de la noche del 25 de octubre, Lula da Silva tuvo a su lado al diputado del Partido de los Trabajadores André Janones. Tan importante ha sido este político evangélico, antiguo cobrador de autobús y abogado, que Lula le dedicó estas palabras: «Quiero agradecer a Janones, nuestro general, que tuvo un papel exponencial para levantar diariamente la moral de nuestra tropa».

La razón es que Janones, nacido en 1984 en el estado de Minas Gerais, montó el Exército do Lula horas después de la derrota de éste en la primera vuelta de las presidenciales brasileñas, cuando Flávio Bolsonaro le superó en más de dos millones de votos.

Janones se hizo conocido durante la huelga de camioneros de 2018, cuando comenzó a realizar transmisiones en vivo a través de Facebook y de Instagram para relatar las demandas y el estado de las protestas, y sus vídeos alcanzaron millones de visualizaciones en todo el país. De ahí, saltó al Congreso, donde sigue en la bancada fiel a Lula. Y en 2026 ha puesto su experiencia y su conocimiento de las redes al servicio de su mariscal.

El Exército do Lula es un canal de WhatsApp creado el 5 de octubre, al día siguiente del triunfo de Bolsonaro. Su general lo concibió como un canal de difusión bajo una estructura de mando. Sus objetivos eran marcar tendencias digitales, saturar de comentarios las publicaciones de los seguidores de Bolsonaro, replicar los bulos ajenos y difundir los propios. Todo ello con la velocidad y la falta de límites y precauciones que rigen las redes sociales. La izquierda brasileña, dirigida por profesores y apparatchiks veteranos, expertos en comités y verborrea, había sido arrollada en la primera vuelta.

La coalición de derechas contó con el respaldo de varios creadores de contenidos y dos de ellos ganaron sendos escaños. Uno es Nikolas Ferreira, cuyo canal de Instagram tiene 11 más de millones de seguidores, diputado por el estado de Minas Gerais gracias a más de 3,1 millones de sufragios. En plena venganza de los socialistas, se está pidiendo al Tribunal Supremo, controlado por el juez Moraes, su destitución. Otro es Lucas Pavanato, cuyo canal es más modesto, con 2,5 millones, que fue elegido diputado federal por Sao Paulo por tres millones de ciudadanos.

En poco tiempo, Janones consiguió alistar en el “Exército do Lula” a diez millones de brasileños, que movilizaron a abstencionistas y desencantados y, también, lanzaron sus bulos contra Bolsonaro. El equipo de éste trató de replicar con un canal similar, la Tropa de Flávio, pero no alcanzó el éxito del rival. El Tribunal Superior Electoral investigó y suspendió ambos canales durante las semanas entre ambas rondas, por denuncias de las verificadoras, como Aos Fatos (que obtiene su financiación, entre otros, de la Fundación Ford y de la Open Society de los Soros), respecto a la difusión inmediata de contenidos falsos o sesgados, y la vulneración de los límites a los envíos masivos.

Un ejemplo del éxito de los guerreros de Janones ha sido la acusación a Bolsonaro de planear la supresión del subsidio de Bolsa Familia. Así, los jóvenes llevaron a sus padres y abuelos a los colegios electorales en una movilización nunca vista en Brasil. Las mentiras, si están al servicio de causas de izquierdas, dejan de serlo. Es parte del Janonismo Cultural.

Entusiasmado por este ejército de incondicionales, Lula ha pasado de despreciar las redes sociales como cosa de adolescentes encerrados en sus cuartos a comprometerse a subir en ellas contenido de manera periódica y a usarlas para comunicarse directamente con los ciudadanos.

Como buen profesional y militante izquierdista, Janones no se ha sentado a descansar. El ex guerrillero Gustavo Petro, presidente de Colombia entre 2022 y 2026, también le coronó como «el genio detrás de la victoria de Lula. Propuso un ejército de activistas digitales en Whatsapp y combinar redes al máximo con las calles». Inmediatamente, Janones le escribió en X: «Sepa que puede contar conmigo. Me pongo a disposición de Colombia, de su pueblo y de la izquierda mundial para unir fuerzas en la lucha contra la extrema derecha y erradicar de una vez por todas la amenaza fascista de nuestros países y del mundo». ¡Los políticos que han tenido durante años la propaganda y la financiación de los grandes medios de comunicación, las fundaciones estadounidenses, las ONG, los organismos multilaterales y la agencia USAID, quejándose de que luchan contra la alianza entre las grandes empresas tecnológicas y la extrema derecha!

Sin embargo, el primer cliente que le venga del Foro de Puebla quizás esté en Europa. El portal de noticias brasileño Metrópoles ha publicado que Janones ha recibido una invitación del equipo de Pedro Sánchez para asesorar al PSOE justo antes de que comience la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Visto que el alboroto por la “vivienda libre de especuladores”, copiado de Nueva York y Berlín, no ha funcionado, el regimiento de asesores de Moncloa recurre a otro camarada victorioso. El equipo de Janones confirmó la invitación el día 27.

Pero desde entonces, ha ocurrido una nueva catástrofe ferroviaria, con setenta muertos. La segunda del año en la alta velocidad española, después de la de Adamuz. Óscar Puente ha destrozado la campaña del amor que había diseñado el PSOE. ¿Se suspenderá la visita del consultor Janones o Moncloa considerará que es ahora más necesaria, ante la incompetencia del Gobierno de Sánchez, para mantener una red ferroviaria que funcione sin sacrificios humanos?

Si durante un breve período de tiempo bajar impuestos era progresista (¡lo dijo Zapatero, el de las joyas!), parece que enviar memes va a pasar a ser izquierdistamente correcto.