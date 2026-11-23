Si alguien pensaba que regresar a la casa de Tres Cantos a los 80 años iba a ser un retiro espiritual para Karmele Marchante, la primera gala dominical de GH VIP 9 se encargó de despejar cualquier duda. Con Ion Aramendi al frente de la velada, la veterana periodista se convirtió en la auténtica reina del surrealismo televisivo, y firmó en apenas unas horas un recital de costumbrismo capaz de mezclar la Transición española, el drama escatológico más trasnochado -literalmente- y las artimañas más despiadadas de la telerrealidad.

Cuando uno convive en un reality, el aburrimiento es el mejor aliado del guionista, y Karmele lleva décadas de ventaja en el arte de soltar bombas sin despeinarse. En plena gala, la periodista rescató de su baúl de los recuerdos una anécdota histórica digna de figurar en los márgenes de la Constitución de 1978: su encuentro con Santiago Carrillo, con quien aseguró haber compartido un porro.

Según el relato de la propia concursante -una historia que en su día también recogió en sus memorias-, todo ocurrió a las puertas del madrileño Hotel Palace. El histórico dirigente comunista se acercó a ella intrigado por lo que estaba fumando; Karmele le respondió con total naturalidad que se trataba de unos cigarrillos que se liaba ella misma, y Carrillo, lejos de arrugarse, le pidió darle una calada. La escena, narrada en el sofá de la casa de Gran Hermano como quien comenta la lista de la compra, desató las risas en el plató de Telecinco y confirmó que, en cuanto a batallitas, pocos habitantes de la casa pueden hacerle sombra.

Pero como en Gran Hermano la gloria dura lo que tarda en abrirse la puerta del aseo, el glamour político dio paso al género escatológico más crudo. La casa de GH VIP 9 cuenta con un único baño para los catorce concursantes, una bomba de relojería que estalló literalmente durante la madrugada. A Karmele le sobrevino un apretón nocturno tan fulminante como inoportuno, después de días de una dieta a base sólo de puré, y dejó el inodoro en un estado que provocó el motín matinal de sus compañeros.

A la mañana siguiente, mientras el resto de la casa despertaba, los gritos de indignación no tardaron en resonar: «¿Quién mierda ha cagado otra vez? No es normal cómo está el váter, todo lleno de diarrea». Lejos de esconderse, Karmele asumió la autoría del desastre entre lágrimas y, visiblemente afectada, explicó a Raquel Bollo que había pasado una noche horrible y que, al intentar limpiar el estropicio, se topó con un obstáculo técnico: no salía agua del grifo -y, presa de los nervios, ni siquiera cayó en utilizar el agua del jacuzzi-. Mientras Raquel Mosquera arrimaba el hombro para adecentar el baño y devolver la paz higiénica al hogar, la escena terminó con Carlos Corbacho llorando a lágrima viva al reprochar al grupo su falta de empatía con una «mujer mayor», a lo que una orgullosa Karmele respondió cortante y hasta enfadada: «¡La edad no tiene nada que ver, pesado!».

El broche de oro a su noche de gloria llegó en directo, cortesía de la macabra maquinaria del programa. Los concursantes siguen creyendo a pies juntillas que las nominaciones del estreno son reales, e ignoran que todo responde a una maniobra de Belén Esteban, que ejerce como infiltrada de la organización. Bajo esa premisa, la dirección sometió al grupo a la temida ceremonia con los cuatro supuestos nominados: la propia Belén, Pipi Estrada, Raquel Bollo y Karmele Marchante.

El veredicto de la convivencia fue demoledor para la periodista: la inmensa mayoría de sus compañeros se colocó a su espalda para pedir su expulsión, y la dejaron completamente señalada frente a una Belén Esteban que no recibió ni un solo voto en contra. Sin embargo, el giro de guión estaba servido.

Ion Aramendi anunció los porcentajes ficticios -48%, 46%, 8% y un irrisorio 1%- y proclamó a Karmele, a Pop Star Queen (Poppy), como la primera salvada de la noche. Convencida de haber arrasado en el televoto frente a pesos pesados del universo Mediaset con apenas un 1% de votos en su contra, la periodista regresó al salón entre aplausos y caras de absoluta incredulidad, pletórica y sin sospechar que su aparente baño de masas televisivo no es más que una monumental inocentada antes de las primeras nominaciones reales del próximo miércoles.

#GHVIPNoche1

Ion: Karmele conociste a Santiago carillo. Karmele: SI y me fumé un porro con el. https://t.co/QQNuzQfe9M — Joan García Cruz (@JoanGarciaCruz2) November 23, 2026