Karmele Marchante desvela la guerra con TVE por la que no le dejaron ir a Eurovisión con su ‘Tsunami’: «Yo nunca había escrito poesía»

El auge de la carrera artística de Karmele Marchante en 2009 encontró un freno inesperado en TVE, que no vio con buenos ojos que Pop Star Queen -Poppy, cariñosamente- representara a España en Eurovisión con su Soy un tsunami. Y así, como si quisiera emular al fallecido Jesús Mariñas, el ente público se marcó un ¡que te calles Karmele! en toda regla, al silenciar la voz de una emergente estrella de la canción, como ella misma ha contado en ¡De Viernes! (Telecinco).

Grandes gafas de sol, pendientes estrafalarios, rubio platino y una forma particular de entender el show. Karmele Marchante podría haber pegado fuerte en Eurovisión, pero la promesa que recogía su canción -«y es que soy algo imparable… no te puedes resistir»- quedó en agua de borrajas. Sí, TVE se resistió… y la paró, a pesar de que el tema de Poppy llevaba la patria por bandera sin necesidad de recurrir a los acordes de la guitarra española: «Ultramar, ultramar, sueño amado de todo español». La propuesta de Karmele Marchante también incluía un tono de picardía, fiel a su estilo. «Bótox al horno. Sexo en еl Carrefour. Y ostras con champán», entonaba Pop Star Queen.

Ahora, con el paso de los años, Karmele Marchante ha contado la verdadera historia de su carrera truncada por TVE, y de cómo surgió su gran obra, Soy un tsunami. La canción nació gracias a un enfado de la periodista con Jorge Javier Vázquez en directo. Tras la riña, ella decidió abandonar el plató de Sálvame y encerrarse en el baño, «sentada en la taza del inodoro», ha matizado para no dejar que el detalle pasara por alto.

Allí, ha señalado, se le ocurrió que la única forma de sellar la paz era cantar La, la, la de Massiel. Y, a partir de ahí, llegó la inspiración y, con ella, la creatividad. El arte. El tsunami Marchante.

Karmele Marchante: «Nunca había escrito poesía»

«Me pidieron una letra, nunca había escrito poesía», dijo Karmele Marchante con seriedad. Ante la risa desatada de Lydia Lozano, que repetía entre carcajadas «poesía», Karmele fue tajante: «A ver Lydia. Punto. Punto. Nunca había escrito poesía. Punto».

Como «nunca había escrito poesía», crear Soy un tsunami era un reto para Pop Star Queen. «Escribir una letra, para mí, era difícil. Pero me salió», matizó. Karmele aclaró que «no podía ir a Eurovisión por cantar en playback», pero los colaboradores de ¡De Viernes! argumentaron que hasta Rodolfo Chikilikuatre fue al festival, momento en el que aclaró lo ocurrido realmente: «Hubo un duelo de cadenas. Se negaron a que fuera [TVE]».

Así, la corporación pública negó a Poppy ganar el micrófono de cristal, pero no forrarse con los bolos, con los que reconoce haber ganado mucho dinero (y eso que nunca llegó a aprenderse su propia letra… «¡quiero billetes!»). Eso sí, cuando le preguntan si sigue cobrando por la canción como autora… es inevitable recordar lo que le «quitó» Pichurrín -su ex marido-, como apuntó un colaborador tímidamente. Al menos, Karmele sigue teniendo el reconocimiento del público: «La gente me sigue cantando en la calle».