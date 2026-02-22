La nueva Ley Agraria balear permitirá a los payeses la venta legal de piezas de caza en sus fincas

La Ley Agraria Balear encara la última fase de su tramitación. La Conselleria de Agricultura que dirige Joan Simonet se encuentra estos días en fase de análisis de las alegaciones recibidas al Anteproyecto de Ley que ha estado en exposición pública desde el pasado mes de octubre.

El texto trae muchas novedades para potenciar al sector agrario de las Islas. Una de ellas es el fomento de la comercialización en las propias explotaciones agrarias de piezas de caza cobradas en la finca.

OKBALEARES ha podido saber que con la nueva ley los payeses podrán comercializar en su finca pequeñas cantidades de carne de caza, o piezas enteras, al consumidor final o a minoristas de carácter local. El futuro texto balear se adaptará así al Real Decreto 1086/2020 de ámbito estatal y sus posteriores modificaciones, que fija la legalidad de esta actividad.

Fuentes de la Conselleria de Agricultura confirman que se podrán comercializar en las fincas «pequeñas cantidades de cabrito, por ejemplo». De esta manera, piezas de caza dentro de la temporada como el zorzal, el conejo silvestre, la liebre, la perdiz o las palomas (en sus variantes) se podrán comprar en las explotaciones agrarias de las Islas.

Eso sí, esta actividad tendrá que someterse también a los reglamentos CE 852/2004 y CE 853/2004 del Parlamento y el Consejo Europeo que fija normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, incluyendo la carne de caza.

Venta directa en la finca

Este aspecto novedoso cuadra a la perfección con otro de los objetivos de la Ley que defenderá en el Parlament Joan Simonet: el de corregir limitaciones y aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas para «asegurar su continuidad», como reza el texto del Anteproyecto de Ley.

De este modo, con el nuevo texto se permitirá la venta directa de todo tipo productos de la finca, sin intermediarios. Directo al consumidor en la propia explotación. Si varias explotaciones se asocian, cada finca podrá vender los productos de todos sus asociados. Y aún más, la nueva ley permitirá que el payés organice degustaciones de sus productos en sus instalaciones, algo no permitido a día de hoy.

La nueva Ley Agraria balear podría ver la luz antes de este verano, según los cálculos de la conselleria.