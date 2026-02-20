Juanma Bajo Ulloa retrata la discriminación del cine español: «Los directores varones lo tienen jodido»

El cineasta Juanma Bajo Ulloa, conocido por películas como Airbag y Alas de Mariposa, ha asegurado que las únicas producciones que tienen «recorrido» en España son las que hablan «de causas ideológicas» y que el «mérito» ya «no importa». «Los cineastas varones lo tienen profundamente jodido porque no tienen puntos en las ayudas. Se ha creado un sistema profundamente discriminador», ha dicho el director y guionista en el programa Horizonte.

Bajo Ulloa ha defendido que «ya no importa» el «mérito» en la industria audiovisual a nivel mundial, sino la «condición» y la «ideología». El director ha criticado la existencia de un sistema de puntos para otorgar las subvenciones a películas, y que las mujeres tienen ventaja en este sistema.

«Conseguir una subvención requiere una serie de puntos. Hay, por ejemplo, cien puntos y unos cuantos son subjetivos. Y luego hay otros condicionantes que tienen que ver con tu currículum, si has conseguido una televisión… Bien, os puedo decir que mi currículum puede tener tres puntos de cien. Pero si yo salgo a la calle y busco a una chica que no tenga ningún currículum y la pongo de productora, directora y guionista de mi película, tiene diez puntos o doce puntos», ha explicado el cineasta.

«Ahora ya no importa tanto el mérito, sino que importa tu condición», ha dicho Bajo Ulloa. El director ha considerado que esto, además, hace que se ponga «en duda» a las mujeres cineastas, mientras que «antes» no sucedía «porque estaban ahí porque se lo habían ganado».

El director, que acaba de estrenar su nueva película, El mal, ha señalado «las pautas del cine woke» con las que tienen que cumplir las películas en la actualidad. Entre estas pautas «impuestas» se encuentran dar visibilidad y voz a temas como la «inclusión» o la «paridad» para «entrar dentro».

«Si simplemente tu película es una película independiente, libre, que cuenta una historia que tú quieres contar, no entras en esos parámetros o tienes muy pocas posibilidades», ha asegurado. Además, a su juicio, la distribución de las cintas también está «muy supeditada» a la «agenda ideológica 2030» y al «wokismo». «Las propias televisiones tienen también esos filtros ideológicos porque el poder de la política es enorme», ha afirmado el director.