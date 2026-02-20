Ni Dani García ni Alberto Chicote: la mejor ensaladilla rusa es la que prepara Ana Rosa Quintana y estos son los ingredientes

Hoy en día, la ensaladilla rusa es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, presente en bares y restaurantes de todo el país. Sin embargo, su origen se encuentra lejos de nuestras fronteras. Su historia se remonta al siglo XIX, cuando el chef Lucien Olivier creó una sofisticada ensalada en el restaurante Hermitage de Moscú. Aquella receta original poco tenía que ver con la versión actual: incluía ingredientes selectos como carne de caza, caviar y salsas cuya fórmula se mantuvo en secreto durante años.

Con el paso del tiempo y tras la popularización del plato fuera de Rusia, la receta fue simplificándose y adaptándose a los productos disponibles en cada país. En España, a lo largo del siglo XX, la patata, la zanahoria, el atún y la mayonesa se consolidaron como base habitual. Hoy en día, admite multitud de variaciones tanto regionales como personales, y hasta la propia Ana Rosa Quintana tiene su ensaladilla rusa favorita.

La ensaladilla rusa de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana ha dejado atrás «las tardes de AR» y ha vuelto a las mañanas de Telecinco, un cambio con el que se siente especialmente bien: «Me ha hecho ilusión que cuenten conmigo. Tampoco es ninguna locura. Quiero decir, que «El programa de Ana Rosa» ha liderado durante 18 años, yo creo que es mi sitio natural». Una de las novedades del programa será la sección «El aperitivo», una mesa donde se hablará de actualidad social y crónica rosa.

En este contexto, queremos compartir la receta favorita de Ana Rosa Quintana: la ensaladilla rusa. «Consigue transportarme al lugar en el que soy plenamente feliz, rodeada de los míos y celebrando la vida. Es mi plato favorito. Nadie me enseñó a hacerlo, la hago porque me encanta hacerla a mi manera».

Los ingredientes que necesitas para elaborar esta receta son: patata, zanahoria, huevo duro, gambas frescas aceite de oliva suave, aceite de girasol, vinagre y sal.

En el vaso de la batidora pon el huevo, un poquito de sal y una mezcla de aceite de oliva y girasol, con un chorrito de vinagre de jerez. Bate todo bien hasta crear una crema homogénea. Cuece las patatas y las zanahorias en una olla con un poquito de sal. Pasados 25 minutos añade los huevos, deja que cueza todo 10 minutos más y escúrrelos. Cuando hayan enfriado, pela todos los ingredientes. Después, córtalos en dados pequeños. Cuece las gambas durante durante un minuto y medio, pélalas, córtalas a trocitos y añádelas al resto de ingredientes. Finalmente, agrega la mayonesa, déjala enfriar y ¡a disfrutar!

Receta tradicional

#ensaladilla #cocinacasera #cocinaespañola #españa #gastronomia #casero #tradicional #recetasdesiempre #recetatradicional ♬ sonido original – Noelia Gamero @cocinaconnoelia La ENSALADILLA RUSA es una de las recetas más queridas y emblemáticas de la cocina española. A lo largo de los años, ha desempeñado un papel importante en la gastronomía de España y se ha convertido en un plato esencial en temporada de verano. Ingredientes para 6 raciones: • 2-3 patatas (400 gr) • 3 zanahorias • 4 huevos • 350 gr de atún o bonito • 350 gr de mayonesa • 3 pimientos de piquillo o 1/2 pimiento rojo asado • 60 gr de aceitunas deshuesadas (20 ud) • 60 gr de pepinillos agridulces Elaboración: Lava las patatas, ponlas en una cazuela y cúbrelas con agua fría y un pellizco de sal. Pela las zanahorias y pon a cocer junto con las patatas. El tiempo depende del tamaño de la patata pero aproximadamente tardarán 30 minutos desde que comienzan a hervir. En un caso aparte cuece los huevos durante 12 minutos. Antes de apagar el fuego pincha las patatas con un cuchillo para asegurarte que están bien cocidas. Deja templar. Pela las patatas y los huevos. Pica en cuartos las patatas, las zanahorias y los huevos, reservando 1 yema para la decoración final. Cuando están templados, no dejes enfriar. Ponlos en un bol amplio con la mayonesa y prensa con unas varillas manuales hasta obtener una textura cremosa. Desmiga el atún. Pica muy fino los pimientos, los pepinillos y las aceitunas, usando si tienes disponible, un procesador. Incorpóralos al bol. Mezcla hasta que todos los ingredientes están integrados. Emplatado: Sirve en una fuente, decorando al gusto con yema rallada. #ensaladillarusa

Para seis raciones se necesitan 2-3 patatas (400 gramos), 3 zanahorias, 4 huevos, 350 gramos de atún o bonito, 350 gramos de mayonesa, 3 pimientos de piquillo o medio pimiento rojo asado, 60 gramos de aceitunas deshuesadas (unas 20 unidades) y 60 gramos de pepinillos agridulces.

Para elaborarla, lava las patatas y cuécelas enteras con piel en agua fría con sal junto a las zanahorias peladas durante unos 30 minutos desde que empiece a hervir. Cuece los huevos aparte durante 12 minutos. Comprueba que las patatas estén tiernas, deja templar y pélalo todo. Pica patatas, zanahorias y huevos en cuartos, reservando una yema para decorar. Mezcla aún templado con la mayonesa hasta lograr textura cremosa. Añade el atún desmigado, los pimientos, pepinillos y aceitunas muy picados. Integra bien y sirve decorando con yema rallada.