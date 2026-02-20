Greening saca adelante la OPA sobre EiDF pese a las tensiones entre accionistas

La compañía de energías renovables Greening ha cerrado de manera exitosa su Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 100% del capital social de Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. (EiDF). La operación ha superado de forma holgada las expectativas del mercado, alcanzando un nivel de aceptación del 92,10%, lo que se traduce en un total de 60.823.772 acciones de EiDF. Este respaldo supera ampliamente el umbral mínimo del 40% de los derechos de voto que Greening había puesto como condición inicial.

Para materializar esta adquisición, la empresa llevará a cabo en los próximos días un aumento de capital no dinerario que será debidamente comunicado al mercado. Siguiendo la ecuación de canje estipulada en la oferta —establecida en una acción de Greening por cada 3,894 acciones de EiDF—, la compañía emitirá y pondrá en circulación 15.619.610 nuevas acciones para atender la contraprestación de los accionistas.

Desde la directiva de Greening celebran este hito, al que definen como una «operación transformacional». Ignacio Salcedo, presidente ejecutivo de la compañía, ha destacado que este altísimo porcentaje de aceptación demuestra el apoyo claro al proyecto: «Estamos entusiasmados con el inicio de esta integración, que nos permitirá crear un líder internacional en energías renovables».

La integración de ambas entidades creará un grupo de energías renovables de mayor envergadura con una propuesta de valor diferencial basada en la complementariedad. Mientras que EiDF aporta una fuerte especialización en soluciones fotovoltaicas y de almacenamiento en España, Greening suma su modelo de negocio verticalmente integrado —que incluye generación, desarrollo, construcción y comercialización— junto a una fuerte presencia en Europa (España, Italia, Alemania) y Norteamérica (Estados Unidos y México).

Pablo Otín, CEO de Greening, ha señalado que la fusión permitirá «ganar eficiencia, reforzar nuestra capacidad de ejecución y acelerar el crecimiento» en sectores como el autoconsumo y la hibridación. La empresa, que cotiza en BME Growth desde el año 2023, refuerza con esta adquisición su posición estratégica en el campo del almacenamiento energético y reafirma su misión de liderar la transición hacia un modelo más competitivo y sostenible.