El consejo de administración de Greening aprobará esta semana la fusión con EiDF, un paso decisivo que dará lugar a una nueva compañía energética de referencia en el ámbito del autoconsumo y la generación distribuida. Según ha podido saber OKDIARIO, de fuentes cercanas a la operación, la integración se realizará mediante el canje de una acción de Greening por cada tres de EiDF, acompañado de una ampliación de capital de 30 millones de euros que permitirá dotar al nuevo grupo de una base financiera más sólida. Ignacio Salcedo será el presidente de la compañía resultante.

El objetivo de esta operación es crear una empresa solvente y con capacidad de crecimiento, que deje atrás las dudas generadas en los últimos meses en torno al control y la dirección de EiDF y que, al mismo tiempo, garantice un flujo de caja estable para hacer frente a los compromisos financieros de ambas partes.

Fuentes próximas al consejo destacan que la fusión «marca un punto de inflexión en el sector solar español» y supone «una oportunidad real de generar valor» gracias a la complementariedad de sus activos y equipos.

Salcedo en la nueva etapa

El nuevo grupo estará presidido por Ignacio Salcedo, un ejecutivo con amplia experiencia en el sector de las energías renovables y en el desarrollo de proyectos de autoconsumo, que hasta ahora ejercía como CEO de Greening.

Con esta estructura, los accionistas buscan reforzar el liderazgo ejecutivo y profesionalizar la gestión de una compañía que aspira a convertirse en un actor de referencia dentro del sector solar, huyendo especialmente de la gestión llevada a cabo hasta ahora en EiDF, donde pese a las intenciones (buenas o malas) de los distintos gestores, la realidad es que no han logrado levantar cabeza, y seguía habiendo un agujero. «La fusión no es solo una operación corporativa, sino un cambio de etapa que busca estabilidad, eficiencia y visión a largo plazo», señalan fuentes cercanas al proceso.

El nuevo grupo integrará los activos, proyectos y capacidades técnicas de ambas empresas, con especial foco en la expansión del negocio de autoconsumo fotovoltaico, un segmento en crecimiento tanto en el ámbito residencial como industrial. El plan estratégico prevé además aprovechar las sinergias en ingeniería, construcción y mantenimiento de instalaciones, así como en la gestión energética y digitalización de procesos.

Afrontar la deuda y recuperar la confianza

Uno de los principales objetivos de la fusión será mantener un flujo de caja positivo y estable que permita afrontar de forma ordenada el servicio de la deuda existente. Como decíamos, la idea de accionistas y directivos es alejarse del rumbo en el que se sumió EiDF, que «pese a tener muchas cosas buenas» se ha conducido por «terrenos muy pantanosos», con demandas que hemos contado en este periódico, sanciones de la CNMV a su presidente o cambios en el equipo gestor que «no han servido para volver a recuperar el potencial» que mostraba EiDF en sus mejores tiempos.

De hecho, el reconocimiento de un agujero que hubo que provisionar en las cuentas de EiDF ha sido parte fundamental a la hora de analizar con rigor la compañía, de manera que se pudieran valorar con «acierto y rigor los activos» con los que cuenta, y haya podido salir adelante esta fusión a la que solo le falta el visto bueno oficial, según las fuentes consultadas por OKDIARIO.

La operación entre Greening y EiDF se enmarca en un contexto de consolidación del sector renovable en España, donde las compañías medianas buscan ganar tamaño para competir con los grandes operadores y resistir la presión financiera y regulatoria.