Greening anuncia una OPA sobre EiDF y ampliará capital en 30 millones para acometer la operación

La empresa andaluza de energía renovable Greening ha anunciado que va a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre EiDF, empresa que sostiene que se trata de una OPA no solicitada. Para ello, según ha anunciado la compañía, se efectuará una ampliación de capital de hasta 30 millones de euros con el objetivo de poder acometer la operación.

Según ha explicado EiDF, esta compañía no tenía «ningún conocimiento previo» sobre esta operación, y su Consejo de Administración se reunirá próximamente «a los efectos de analizar» la OPA y «adoptar los acuerdos que considere oportunos» para sus intereses.

Según argumenta Greeing, la integración de ambas empresas permitirá unir la especialización de EiDF en soluciones fotovoltaicas y baterías en España con la presencia internacional y las capacidades tecnológicas de su empresa en generación, desarrollo y comercialización de energía renovable en Europa y Estados Unidos.

El presidente del Consejo de Administración de Greening, Ignacio Salcedo, afirma que esta operación «combina dos compañías altamente complementarias y permitirá crear un actor más sólido, escalable y competitivo, preparado para afrontar los desafíos y oportunidades del sector».