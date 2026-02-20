Trump ataca a los jueces del Supremo tras tumbar sus aranceles: «Son una vergüenza para nuestra nación»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este viernes contra seis de los nueve jueces del Tribunal Supremo, que han anulado la mayor parte de los aranceles globales que había impuesto. «Son una vergüenza para nuestra nación», afirmó este viernes después de conocerse la decisión del Supremo. Trump ha criticado a los jueces del Alto Tribunal que han fallado en su contra en una decisión de seis votos en contra de los aranceles de Trump y tres a favor: «Son muy antipatriotas y desleales a nuestra Constitución». Acto seguido, Trump ha anunciado la imposición de un arancel global del 10% a las importaciones después de que el Tribunal Supremo declarara ilegal el marco legal que había utilizado previamente para imponer gravámenes comerciales.

Donald Trump ha señalado que la decisión beneficia a otros países: «Los países extranjeros que nos han estado engañando durante años están eufóricos. Están tan felices que bailan en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo», ha afirmado Donald Trump, en un tono crítico y desafiante hacia el Alto Tribunal.

Trump ha sido informado del fallo del Tribunal Supremo mientras se encontraba reunido con un grupo de gobernadores en la Casa Blanca. Entonces, un ayudante le ha entregado una nota con la decisión del Supremo, que ha anulado la mayor parte de los aranceles globales impuestos durante su mandato.

Donald Trump ha convocado una rueda de prensa 20 minutos después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo. Entonces, Trump ha anunciado que impondrá un nuevo arancel global del 10% después de que el Supremo declarara ilegales los gravámenes que introdujo el año pasado.

Revés judicial

Trump había impuesto sus aranceles utilizando una ley de 1977 destinada a emergencias nacionales. Sin embargo, el Supremo ha determinado por seis votos frente a tres que el presidente se excedió en su autoridad, invalidando los gravámenes aplicados globalmente.

La decisión ha obligado a la Casa Blanca a buscar nuevas bases legales, recurriendo a la Sección 122 de la Trade Act de 1974, que permite imponer aranceles temporales y abrir investigaciones bajo la Sección 301 para establecer gravámenes permanentes en caso de prácticas comerciales injustas.

Estrategia y advertencias de Trump

El presidente ha asegurado que continuará aplicando medidas comerciales y no ha descartado acciones más duras contra países que, según él, han perjudicado a Estados Unidos durante años. Trump mantiene una estrategia de presión máxima sobre socios comerciales y rivales internacionales con sus críticas al Supremo y nuevas acciones legales.