El Gobierno de España, sin presupuestos desde 2023, pide estabilidad a Trump con los aranceles

El Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva sin Presupuestos aprobados desde 2023, ha solicitado a la administración estadounidense de Donald Trump estabilidad frente a sus nuevas medidas arancelarias, tras el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos de este viernes que ha anulado gran parte de los gravámenes del año pasado. Justo 20 minutos después de conocerse el fallo del Alto Tribunal, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado su reto al Supremo: un nuevo arancel global del 10%.

En respuesta al desafío de Trump, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha señalado que España sigue de «manera estrecha» la evolución del citado asunto y mantiene «una coordinación constante con la Comisión Europea para evaluar sus implicaciones jurídicas y comerciales».

El Ministerio ha subrayado que las empresas europeas y estadounidenses requieren un entorno estable y previsible. Por ello, España, junto con el resto de Estados miembro de la Unión Europea, defiende «la reducción de barreras comerciales y la importancia de contar con un marco comercial claro basado en reglas que garantice certidumbre para operadores económicos y fomente la competitividad».

En este sentido, según el comunicado, el Gobierno de Pedro Sánchez «mantiene una red de apoyo a las empresas afectadas por los aranceles norteamericanos mediante el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, uy vamos a seguir asesorando y acompañando a las empresas en todo momento».

La paradoja del Gobierno de Sánchez

España lleva casi cuatro años funcionando con presupuestos prorrogados, lo que limita la capacidad del Ejecutivo para reaccionar ante shocks económicos externos.

Pese a ello, en el comunicado, las autoridades han asegurado que cuentan con «una hoja de ruta propia», que incluye reforzar la «diversificación de acuerdos comerciales con socios estratégicos», profundizar la «integración del mercado único» y aumentar «la competitividad de las empresas españolas y europeas», independientemente de la evolución de la política arancelaria estadounidense.

La posición de España es firme, según se explica en el comunicado: la Unión Europea «debe avanzar con determinación en la creación de un entorno comercial estable», asegurando que los acuerdos internacionales generen certidumbre jurídica, previsibilidad económica y protección para empresas y consumidores.