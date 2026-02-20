Ni Samba ni Gazelle: las nuevas Adidas cómodas y bonitas que ya llevan las más pijas y van a arrasar esta primavera

Ni Samba ni Gazelle. Esta primavera, el foco de las zapatillas de moda se pone en un modelo que muy pocas conocían. Hablamos de las nuevas Adidas LA Trainer OG, que están empezando a colarse en los looks de las chicas más pijas que marcan tendencia, y todo apunta a que se convertirán en uno de los grandes éxitos de la temporada. No es una sorpresa total, pues cuando un modelo mezcla aire retro, estética cuidada y esa sensación de que queda bien con todo, suele acabar conquistando a la mayoría. Y eso es exactamente lo que está pasando con estas zapatillas que rescatan el espíritu de los años ochenta con un guiño muy actual.

Durante meses, las Samba y las Gazelle han reinado sin rival en el armario de las amantes del estilo clásico, pero incluso los iconos descansan. El cansancio visual empieza a notarse y la moda ha encontrado en las Adidas LA Trainer OG una alternativa más fresca. Su silueta es algo más ligera a la vista, con una combinación de materiales que aporta profundidad sin resultar excesiva y un diseño que se aleja del minimalismo extremo. Son ese tipo de zapatillas que no gritan, pero se hacen notar, y quizá por eso están ganando terreno entre las que buscan diferenciarse sin abandonar un cierto aire elegante y relajado.

El atractivo de este modelo no se limita solo a su estética. En un momento en el que la forma de vestir es cada vez más práctica y pensada para el día a día, las LA Trainer OG encajan de manera natural en esa rutina que va del café de media mañana a una tarde entera caminando por la ciudad. No tienen el aspecto técnico de las zapatillas pensadas para correr ni la rigidez de algunos modelos puramente de moda. Aquí la clave está en el equilibrio entre un diseño agradable, fácil de integrar en looks del día a día y con una sensación cómoda desde el primer uso, algo cada vez más valorado.

Las Adidas LA Trainer OG, de moda

Otro de los motivos por los que estas zapatillas están empezando a dar mucho que hablar es porque funcionan igual de bien con vaqueros rectos y blazer que con faldas midi, pantalones de pinzas o incluso vestidos sencillos, lo que las convierte en una apuesta segura para aquellas que prefieren invertir en piezas que no se queden obsoletas en una sola temporada. Muchas mujeres, cansadas de tendencias demasiado marcadas o de modelos que se queman en cuestión de meses, prefieren algo diferente como estas LA Trainer OG, que además están a la venta en varios colores.

Con la primavera a la vuelta de la esquina y el cambio de armario en marcha, todo indica que estas zapatillas están en el momento justo y en el lugar adecuado. Puede que no tengan todavía la repercusión de otros modelos de la marca, pero precisamente ahí reside su encanto. Son la elección de muchas que van un paso por delante, de las que ya están pensando en lo que se llevará mañana. Y su precio es de 110 euros, aunque algunas tiendas y plataformas pueden rebajar algún color en algún momento, por lo que hay que estar atentas.