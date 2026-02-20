Sale a la luz el secreto mejor guardado de la bandera de España: muy pocos lo saben

En el siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos III, España utilizaba una bandera blanca con el escudo real de la Casa de Borbón como enseña naval. Sin embargo, otras potencias europeas, como Francia, Sicilia, Parma o Nápoles, todas ellas gobernadas por ramas de la Casa de Borbón, tenían pabellones con diseños y tonalidades que resultaban casi indistinguibles cuando se observaban a cierta distancia. En este contexto, en 1785, Carlos III encargó al ministro de Marina, Antonio Valdés y Fernández Bazán, la elaboración de nuevos diseños para la Armada.

Valdés organizó un concurso del que surgieron 12 propuestas distintas, entre las cuales el monarca eligió dos versiones. La principal, destinada a la Marina de Guerra, consistía en tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja. La segunda versión se destinó a la Marina Mercante. El 28 de mayo de 1785 se promulgó el Real Decreto que oficializaba la nueva bandera naval.

La historia de la bandera de España

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), la rojigualda se convirtió en un emblema nacional. Finalmente, el 13 de octubre de 1843, bajo el reinado de Isabel II, un Real Decreto estableció oficialmente la enseña como bandera nacional para el Ejército de Tierra, unificando así las enseñas militares del país.

El significado de los colores: ¿mito o realidad?

Con el paso del tiempo, a los colores rojo y amarillo se les han atribuido un amplio abanico de significados simbólicos. Algunos sostienen que el rojo representa la sangre derramada por España en su historia, mientras que el amarillo simboliza el oro y la riqueza.

Otros apuntan a una posible conexión con la Corona de Aragón, cuyo escudo incluía las barras rojas sobre fondo dorado. Sin embargo, los historiadores aseguran que Carlos III no buscaba simbolismo, sino practicidad.

Uno de los detalles menos conocidos es que la franja amarilla central tiene el doble de anchura que las rojas; esta proporción mejora la visibilidad del conjunto y permite albergar el escudo con mayor claridad.

El escudo: cinco reinos y un lema histórico

El actual escudo de España, adoptado en 1981, hace referencia a los principales reinos históricos:

El castillo representa a Castilla.

El león simboliza al Reino de León.

Las barras rojas y amarillas hacen referencia a la Corona de Aragón.

Las cadenas evocan al Reino de Navarra.

La granada alude al Reino de Granada.

En el centro figura la flor de lis, símbolo de la dinastía borbónica. Sobre el conjunto, la corona real representa la soberanía nacional. A ambos lados aparecen las Columnas de Hércules, acompañadas del lema «Plus Ultra» («Más allá»), que hace referencia a la expansión ultramarina tras el descubrimiento de América.

El artículo 3 del Código de Ceremonial y Protocolo indica lo siguiente sobre su posición respecto a la bandera: «El Escudo de España tendrá una altura de dos quintos de la anchura de la bandera y figurará en ambas caras de ésta en el centro de la franja amarilla. Cuando la Bandera de España tenga la proporción normal, de longitud igual a tres medios de la anchura, el eje del Escudo se colocará a una distancia de la vaina de media anchura de la bandera. Si la longitud fuere menor a la normal o la bandera tuviera la forma cuadrada, el Escudo se situará en el centro de la enseña».

La Cruz de Borgoña

Antes de la bandera que conocemos hoy en día, España utilizó otras enseñas. Durante los siglos XVI y XVII, bajo la dinastía de los Austrias, predominaba la Cruz de Borgoña: una cruz roja en aspa sobre fondo blanco.

Himno de España

El himno de España, conocido como la Marcha Real, es uno de los más antiguos de Europa. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando fue documentado por primera vez en 1761 en el «Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española» como «Marcha Granadera». A diferencia de la mayoría de himnos del mundo, no tiene letra oficial.

Legislación

La Constitución Española de 1978, en el artículo 4, establece lo siguiente: «La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas»; Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Éstas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales».

Mientras, el artículo 3.1 de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, determina que «la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado». Asimismo, el artículo 4 dice lo siguiente: «En las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos reconozcan una bandera propia, ésta se utilizará junto a la bandera de España en todos los edificios públicos civiles situados en su territorio, en los términos de lo dispuesto en el artículo sexto de la presente Ley».