España cuenta con uno de los himnos más antiguos de la historia, pero también es uno de los pocos que no tiene letra y aunque en nuestro país ya estamos acostumbrados a ello, sorprende bastante en el extranjero, especialmente cuando nos enfrentamos en competiciones deportivos, como el actual Mundial de Qatar y puede verse a la selección española tararea no la letra sino la música. Descubramos a continuación, el porqué el himno de España no incluye la letra.

¿Por qué el himno de España no incluye la letra?

El himno de España, conocido tradicionalmente como la Marcha Real, se ha mantenido en ese lugar privilegiado desde su composición, bajo las órdenes del rey Carlos III, el 3 de septiembre de 1770. El himno fue compuesto en 1761 por Manuel de Espinosa de los Monteros, quien escribió la tonada como una marcha militar para la Infantería española.



¿Qué pasó durante la dictadura de Franco?

A excepción de la duración de la Segunda República, cuando fue sustituido por el Himno de Riego, el himno de nuestro país ha sido esa Marcha Real que por otro lado, durante la dictadura del general Francisco Franco sí que tuvo una letra escrita por José María Pemán y que era la siguiente:

¡Viva España! Alzad los brazos, hijos

del Pueblo español, que renace de nuevo.

Gloria a la Patria que supo seguir,

Sobre el Océano azul, el curso del sol poniente.

¡Triunfo, España! Los yugos y las flechas

Cantan al ritmo del himno de la fe.

Pongámonos de pie y cantemos con ellos

Por la nueva y fuerte vida de trabajo y paz.

¡Viva España! Alzad los brazos, hijos

del Pueblo español, que renace de nuevo.

Gloria a la Patria que supo seguir,

Sobre el Océano azul, el curso del sol poniente.

A la muerte de Franco y el paso de España a la democracia, se eliminó la letra.

Como todos ya sabréis, se trata del único himno, junto al de Bosnia-Herzegovina, Kosovo y el de San Marino, que no posee letra alguna. Pero, ¿cuáles son los motivos de esta ausencia? Lo cierto es que la Marcha Real jamás ha incluido ningún tipo de verso bajo su partitura, consecuencia directa de su origen militar, menos el intento en la época franquista.

El origen del himno de España

El himno nacional nació de la famosa Marcha Granadera, perteneciente al ‘Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española’ de Manuel Espinosa.

Cuando Carlos III decidió que ésta actuara como banda sonora de los actos públicos de la familia real, su carácter militar se mantuvo, obviando así la presencia de un cántico que le acompañara. El primer intento de escribir una letra llegó de la mano de Ventura de la Vega, escritor y dramaturgo argentino, en 1843. Lamentablemente, sus esfuerzos quedaron en saco roto. Al igual que los del rey Alfonso XIII, quien también tanteó el terreno en 1909 en compañía del novelista y poeta Eduardo Marquina, encargado de redactar el himno. Esta versión se utilizó durante varios años en actos oficiales. Sin embargo, jamás recibió el apoyo popular necesario para persistir al frente de la Marcha Real.

El Comíte Olímpico Internacional fue el último en intentarlo

Tras multitud de cambios y propuestas, la polémica salió a flote por última vez en 2008, cuando el Comité Olímpico Internacional y la Sociedad General de Autores convocaron un concurso que localizara la letra adecuada para el himno de España. No obstante, pese a tener un ganador, la composición jamás vio la luz, después de recibir un aluvión de críticas por su filtración anticipada y por lo visto, por contar con un primer verso en el que se decía «Viva España» que no gustó demasiado ya que se temía que se asociara (sin un motivo comprensible) con la dictadura de Francia.

Por este motivo, el himno se ha mantenido sin letra desde prácticamente siempre. Así la versión actual de ‘Marcha Real’ tal como está es una composición de 16 compases sin palabras, dividida en dos secciones con una forma de AABB. Hay tres arreglos oficiales: para orquesta, banda militar y órgano.

¿Estamos ante una misión imposible? ¿Te gustaría que, por fin, el himno nacional estuviera acompañado de una letra a la altura de su historia? Sin duda, parece que su creación es un asunto que todavía tardará en resolverse.