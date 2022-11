Letra y significado del himno de Estados Unidos

Estados Unidos es un país de América del Norte con más de 337 millones de habitantes. Es uno de los países con más diversidad de culturas y etnias, resultado de la inmigración a gran escala. En la actualidad, es una fuerza política, económica y cultural líder en el mundo. A lo largo de su historia, ha tenido nueve capitales diferentes, y a día de hoy es Washington D.C.. El himno de Estados Unidos tiene una historia muy interesante.

Himno oficial de Estados Unidos

Bautizado con el nombre de ‘The Star-Spangled Banner’ («La bandera de estrellas»), el himno nacional de Estados Unidos fue adoptado en el año 1931. Sin embargo, para conocer su origen tenemos que remontarnos hasta principios del siglo XIX, durante la época de la independencia.

Fue Francis Scott Key, abogado y poeta, quien escribió la letra en 1814, y lo hizo por una razón muy curiosa. En 1812 fue testigo del bombardeo del fuerte McHenry en Baltimore, Maryland, por las naves británicas. El 13 de septiembre de 1814, volvió al lugar para intentar que liberaran al doctor William Beanes, a quien habían capturado tras el incendio de la ciudad de Washington D.C..

Francis Scott Key logró su liberación, pero lo detuvieron esa noche en un barco. Al amanecer, fue tan feliz de ver la bandera de Estados Unidos ondeando sobre el fuerte McHenry, que escribió un poema. La canción se hizo muy popular en el país, la cual se interpretaba con la melodía de ‘To Anacreon in Heav’n’.

Cabe señalar que el himno de Estados Unidos tiene cuatro estrofas, aunque solo se suele interpretar la primera.

Letra en inglés

Oh say, can you see, by the dawn’s early light

What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming?

Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,

O’er the ramparts we watched were so gallantly streaming?

And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,

Gave proof through the night that our flag was still there.

O say, does that star-spangled banner yet wave

O’er the land of the free, and the home of the brave?

Letra en español

Oh decid, ¿podéis ver, a la temprana luz de la aurora,

Lo que tan orgullosamente saludamos en el último destello del crepúsculo,

Cuyas amplias franjas y brillantes estrellas, a través de tenebrosa lucha,

Sobre las murallas observábamos ondear tan gallardamente?

Y el rojo fulgor de cohetes, las bombas estallando en el aire,

Dieron prueba en la noche de que nuestra bandera aún estaba ahí.

Oh di, ¿sigue ondeando la bandera tachonada de estrellas

sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes?