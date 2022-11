Letra y significado del himno de Países Bajos

El himno nacional de los Países Bajos se conoce como Het Wilhemus que se podría traducir al español como ‘El Guillermo’. Fue escrito a finales del siglo XVI y se estima que uno de los himno más antiguos del mundo en la actualidad. Te contamos aquí la curiosa historia y significado del himno del país.

El texto del himno oficial fue escrito entre 1568 y 1572 en honor a Guillermo de Orange, que también era conocido como Guillermo de Nassau. Se cree que el autor del mismo fue Philips van Marnix, pero teniendo en cuenta su antigüedad, resulta complicado detallarlo.

El himno completo tiene 15 estrofas y es una apología de Guillermo de Orange y sus logros en la tierra, pues se alzó como líder principal durante la revuelta contra los españoles. Normalmente, en las ceremonias oficiales solo suena la primera y la sexta estrofa, incluso es común encontrarse eventos deportivos donde solo se interprete la primera estrofa de todo el himno.

Letra Neerlendés original del himno de Países Bajos

El himno oficial está escrito en lengua neerlandesa y se puede detectar algunos dialectos antiguos, por ello, se han hecho varias modificaciones con el tiempo. Esta sería la letra original del himno de 1568, recordando que este raramente se entona entero:

Wilhelmus van Nassouwe

Ben ick van Duytschen bloet

Den Vaderlant getrouwe

Blyf ick tot in den doet:

Een Prince van Oraengien

Ben ick vrij onverveert,

Den Coninck van Hispaengien

Heb ick altijt gheeert.

In Godes vrees te leven

Heb ick altyt betracht,

Daerom ben ick verdreven

Om Landt om Luyd ghebracht:

Maer God sal mij regeren

Als een goet Instrument,

Dat ick zal wederkeeren

In mijnen Regiment.

Lydt u myn Ondersaten

Die oprecht zyn van aert,

Godt sal u niet verlaten

Al zijt ghy nu beswaert:

Die vroom begheert te leven

Bidt Godt nacht ende dach,

Dat hy my cracht wil gheven

Dat ick u helpen mach.

Lyf en goet al te samen

Heb ick u niet verschoont,

Mijn broeders hooch van Namen

Hebbent u oock vertoont:

Graef Adolff is ghebleven

In Vriesland in den slaech,

Syn Siel int ewich Leven

Verwacht den Jongsten dach.

Edel en Hooch gheboren

Van Keyserlicken Stam:

Een Vorst des Rijcks vercoren

Als een vroom Christen man,

Voor Godes Woort ghepreesen

Heb ick vrij onversaecht,

Als een Helt sonder vreesen

Mijn edel bloet ghewaecht.

Mijn Schilt ende betrouwen

Sijt ghy, o Godt mijn Heer,

Op u soo wil ick bouwen

Verlaet mij nimmermeer:

Dat ick doch vroom mach blijven

V dienaer taller stondt,

Die Tyranny verdrijven,

Die my mijn hert doorwondt.

Van al die my beswaren,

End mijn Vervolghers zijn,

Mijn Godt wilt doch bewaren

Den trouwen dienaer dijn:

Dat sy my niet verrasschen

In haren boosen moet,

Haer handen niet en wasschen

In mijn onschuldich bloet.

Als David moeste vluchten

Voor Saul den Tyran:

Soo heb ick moeten suchten

Met menich Edelman:

Maer Godt heeft hem verheven

Verlost uit alder noot,

Een Coninckrijk ghegheven

In Israel seer groot.

Na tsuer sal ick ontfanghen

Van Godt mijn Heer dat soet,

Daer na so doet verlanghen

Mijn Vorstelick ghemoet:

Dat is dat ick mach sterven

Met eeren in dat Velt,

Een eewich Rijck verwerven

Als een ghetrouwe Helt.

Niet doet my meer erbarmen

In mijnen wederspoet,

Dan dat men siet verarmen

Des Conincks Landen goet,

Dat van de Spaengiaerts crencken

O Edel Neerlandt soet,

Als ick daer aen ghedencke

Mijn Edel hert dat bloet.

Als een Prins op gheseten

Met mijner Heyres cracht,

Van den Tyran vermeten

Heb ick den Slach verwacht,

Die by Maestricht begraven

Bevreesden mijn ghewelt,

Mijn ruyters sach men draven.

Seer moedich door dat Velt.

Soo het den wille des Heeren

Op die tyt had gheweest,

Had ick gheern willen keeren

Van v dit swear tempeest:

Maer de Heer van hier boven

Die alle dinck regeert.

Diemen altijd moet loven

En heeftet niet begheert.

Seer Prinslick was ghedreven

Mijn Princelick ghemoet,

Stantvastich is ghebleven

Mijn hert in teghenspoet,

Den Heer heb ick ghebeden

Van mijnes herten gront,

Dat hy mijn saeck wil reden,

Mijn onschult doen bekant.

Oorlof mijn arme Schapen

Die zijt in grooten noot,

V Herder sal niet slapen

Al zijt ghy nu verstroyt:

Tot Godt wilt v begheven,

Syn heylsaem Woort neemt aen,

Als vrome Christen leven,

Tsal hier haest zijn ghedaen.

Voor Godt wil ick belijden

End zijner grooter Macht,

Dat ick tot gheenen tijden

Den Coninck heb veracht:

Dan dat ick Godt den Heere

Der hoochster Maiesteyt,

Heb moeten obedieren,

Inder gherechticheyt

Traducción al español

Yo soy Guillermo de Nassau

de sangre germana,

me mantendré leal a mi patria

hasta el día en el que muera.

Yo soy un príncipe de Orange,

libre e impávido,

al Rey de España

siempre he honrado.

Siempre he intentado

vivir con temor a Dios

por esa razón fui rechazado

privado de tierra y pueblo

pero Dios ha de guiarme

como a un buen instrumento,

para que retorne

a mi pueblo.

Sean pacientes, súbditos míos,

que sois justos y buenos,

Dios no ha de abandonaros

aunque ya estáis sobrecogidos.

Quien intente vivir en piedad

debe orar a Dios noche y día,

para que Él me pueda dar fuerza

para que yo pueda ayudar.

No salvé

mi vida ni mis posesiones,

mis hermanos de altos nombres,

también lo han demostrado:

el conde Adolfo se quedó atrás

en Frisia en la batalla,

él ha de esperar el día más joven

de la vida eterna.

Yo nací noble y con alteza,

de ascendencia imperial,

elegido como un señor del imperio

como un cristiano piadoso.

Alabando las palabras de Dios,

libre e intrépido

y como un héroe sin temores

he vertido mi noble sangre.

Tú eres, Dios mi Señor,

mi escudo y confianza

deseo construir ante ti

nunca me dejes otra vez:

para que pueda mantenerme piadoso

y ser tu sirviente por siempre,

y alejar la tiranía

que hiere mi corazón.

De todos quienes me odian

y son mis acusadores

mi Dios solamente mantendrá

a sus sirvientes leales:

para que ellos no puedan sorprenderme

con intenciones iracundas

no dejes que se laven sus manos

en mi sangre inocente.

Como David que tuvo que huir

por culpa de Saúl el tirano

he tenido que suspirar

Y conmigo, muchos otros nobles:

pero Dios levantó a David

de todos sus sufrimientos

le dio un reino

en Israel bastante grande.

Luego del amargo gusto he de recibir

de Dios, el Señor, el dulce gusto

de ahí mi presencia señorial

demanda una cosa noble:

que pueda yo morir

con honor en el campo

forjando un imperio eterno

como un fiel héroe.

Nada me hiere más

incluso en mi prisa

que veamos las tierras del rey

completamente empobrecidas.

Cuando pienso en los españoles

desgarrándote, oh nobles Países Bajos dulces,

mi muy noble corazón

sangra fuertemente.

Montando (un caballo) como un príncipe

yo aguardé la batalla

con mi fuerza señorial

aunque yo estaba lejos del tirano

aquellos que están sepultados en Maastricht

temieron mi violencia.

Mis jinetes podían verse galopando

muy valientemente a través del campo.

Entonces fue la voluntad del Señor

aunque a mí me hubiera gustado

cambiar el rumbo en ese momento

de tu gran tempestad.

Pero el Señor desde arriba

que gobierna todas las cosas

y quien siempre debe ser alabado

no lo quiso así.

Como un príncipe

mi ejército fiel se mantuvo firme valientemente

aunque mi corazón

se enfrentaba ante la adversidad.

Le oré al Señor

desde lo profundo de mi corazón

que pudiera salvarme de mi contienda

y hacer conocer mi inocencia.

No os preocupéis, mis pobres ovejas

vosotros, que estáis en gran necesidad.

Vuestro pastor no dormirá

aunque ahora estéis dispersos,

pues Dios tendrá misericordia sobre vosotros.

Si leéis sus palabras salvadoras

y vivís como cristianos piadosos

pronto todo terminará.

Ante Dios deseo jurar,

al frente de su gran poder,

que yo nunca, jamás

odié al rey (de España):

pero que he tenido que obedecer

a Dios, la más alta majestad

en toda la eternidad

y en toda la justicia.