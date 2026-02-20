El Tesoro de EEUU se arriesga a perder 133.000 millones de dólares tras la sentencia contra los aranceles

El fallo del Tribunal Supremo de EEUU de tumbar los aranceles de Donald Trump ha dejado 133.000 millones de dólares en aranceles en el limbo. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles impuestos por el presidente de EEUU Donald Trump ha puesto en suspenso aproximadamente 133.000 millones de dólares recaudados en gravámenes durante el último año, generando incertidumbre sobre el destino de esos fondos de los aranceles.

El fallo, adoptado por seis votos frente a tres, ha determinado que Trump se excedió en su autoridad al aplicar aranceles globales usando la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977, una ley diseñada para emergencias económicas internacionales, no para establecer políticas comerciales permanentes.

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump representa un duro revés para la Administración. Trump había planeado utilizar los ingresos recaudados para reducir la deuda pública de EEUU –la conocida como «deuda federal»–, financiar cheques de reembolso a ciudadanos y apoyar a agricultores afectados por los aranceles. Trump incluso llegó a afirmar que los ingresos por estos gravámenes serían suficientes para reemplazar la necesidad de impuestos sobre la renta.

Hasta mediados de diciembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (US Customs and Border Protection, en inglés) había recaudado aproximadamente 133.500 millones de dólares en aranceles aplicados bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, por sus siglas en inglés), la ley que el Supremo ha declarado inválida este viernes. Estos gravámenes representaban cerca del 67% de todos los aranceles recaudados en el año fiscal 2025, que se extiende hasta septiembre, y alrededor del 57% de los aranceles recaudados entre finales de septiembre y el 14 de diciembre.

En total, incluyendo otros gravámenes no relacionados con las medidas comerciales del presidente, las aduanas recaudaron cerca de 202.000 millones de dólares en el año fiscal 2025, aproximadamente 2,4 veces lo recaudado el año anterior, lo que evidencia el impacto masivo de los aranceles sobre la economía y el comercio estadounidense.

Incertidumbre sobre los reembolsos

El Supremo no ha ofrecido orientación sobre si los aranceles serían reembolsados, ni sobre qué debería hacerse con los 133.000 millones de dólares que se quedan en el limbo. Su falta de precisión deja estas cuestiones en manos de tribunales inferiores.

Cientos de empresas ya han presentado demandas para aumentar sus posibilidades de recuperar el dinero pagado, anticipando una serie de litigios prolongados y complejos que podrían afectar a importadores y consumidores por meses.

Fondos en disputa

Los aranceles anulados abarcan una amplia gama de productos importados y fueron cobrados a empresas y consumidores estadounidenses durante los últimos 12 meses. La sentencia del Supremo deja ahora en cuestión:

Si los importadores podrán solicitar reembolsos por los aranceles pagados.

Cómo se redistribuirán o retendrán los fondos recaudados hasta la fecha.

Las implicaciones fiscales y presupuestarias para el gobierno federal.

La incertidumbre sobre estos 133.000 millones de dólares podría afectar la planificación financiera de empresas, la cadena de suministro internacional y las finanzas públicas de EEUU.

Reacción del presidente

Tras conocer el fallo, Donald Trump ha calificado a la mayoría de los jueces como «muy antipatriotas y desleales a nuestra Constitución» y ha afirmado que otros países están «bailando en las calles» por la decisión, aunque advirtió que no lo harán por mucho tiempo.

Además, prometió imponer un nuevo arancel global del 10% amparándose en la Sección 122 de la Trade Act de 1974, mientras se desarrollan investigaciones bajo la Sección 301, con posibilidad de establecer gravámenes permanentes.

Implicaciones económicas

El fallo y la incertidumbre sobre los fondos recaudados han tenido un efecto mixto en los mercados: