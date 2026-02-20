Abascal eleva los ataques al PP : «No se puede ser moderadito con el okupa de La Moncloa»

Para Santiago Abascal la «moderación» que defiende el PP en Castilla y León se traduce en «concesiones» al PSOE. Así lo ha señalado el líder de Vox en un mitin en Segovia donde ha criticado que «no se puede ser moderado con el okupa de La Moncloa», en referencia a Pedro Sánchez.

Abascal ha denunciado este viernes que la apelación a la «moderación» por parte del Partido Popular es «palabrería vana y sin significado» y ha cuestionado la estrategia escenificada del candidato Alfonso Fernández Mañueco conjunto a Mariano Rajoy este pasado jueves, donde el ex presidente de España aconsejó al candidato popular a mantenerse al margen de los «extremismos» –en referencia a Vox– para «gobernar». Lo que calificó Mañueco de «sabio consejo».

«¿Sabéis cuál es la solución que propuso Mariano Rajoy con Mañueco de la mano? La moderación», ha señalado Abascal para preguntarse a continuación: «¿Qué diablos significa eso de la moderación?».

Abascal ha valorado la legislatura de Rajoy recordando que «tiró una mayoría absoluta a la basura» y dejó «una mafia criminal que gobierna desde entonces», cuestionando «¿qué ejemplo nos va a dar de moderación?». Para el líder de Vox, esa «moderación» ha significado «traicionar la palabra dada», «dejar todas las políticas de [José Luis Rodríguez] Zapatero», «repartirse el Tribunal Constitucional» y aceptar pactos que han consolidado la situación actual. «La moderación es robar un poco menos que los socialistas», ha afirmado.

El presidente de Vox ha asegurado que el PP y el PSOE son «culpables de esta deriva» y que «quienes nos han metido en el agujero no son los que nos van a sacar». En ese sentido, ha afirmado que «lo que deberían hacer es empezar a hacer penitencia, pedir perdón y dejar paso» y ha acusado al bipartidismo de «escudarse en las legislaciones europeas que habéis aprobado juntos» para no afrontar los problemas reales. «Mientras yo hablo de vivienda, de empleo, de inseguridad, de inmigración, ellos hablan de Julio Iglesias, de Adolfo Suárez y de Groenlandia», ha explicado.

En el multitudinario acto en Segovia, donde han acudido más de 700 personas, Abascal ha destacado la presencia destacada de jóvenes menores que con frecuencia asisten a los mítines de Vox. «Que haya tantos menores en un acto político, indica que algo va mal en España», ha reflexionado, señalando que son conscientes del «remplazo a la juventud española» orquestada por el Gobierno de Sánchez. «No queremos una invasión islámica», ha sostenido levantando el público de las sillas. «Dicen que es antiguo», ha expresado, «como antigua es nuestra patria».

En el acto de precampaña han participado también el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, y la cabeza de lista en Segovia, Susana Suárez. Pollán ha criticado que Alfonso Fernández Mañueco haya presentado «un programa de mil propuestas» tras ser «incapaz de cumplir 32 puntos del pacto de gobierno» que firmaron en 2023. Además, ha denunciado que»“todos son lo mismo» –en referencia al PSOE» y que «solo les importa cumplir con sus jefes en Bruselas».