La miniserie de Netflix de 6 episodios que es adictiva: tensión asegurada desde el primer minuto

El pasado 6 de febrero se estrenó la miniserie alemana Cassandra y en menos de un mes se encuentra en el top 10 de las series más vistas en Netflix España. Cassandra es una original miniserie alemana creada por Benjamin Gutsche en la que se mezcla el drama familiar con el suspense, el misterio y la ciencia ficción. Los protagonistas son los miembros de una familia que acaban de pasar por un gran trauma y deciden trasladarse a la casa inteligente más antigua de Alemania que está deshabitada desde hace cinco años debido a la misteriosa muerte de sus propietarios. Además de esta sorprendente trama, la serie ha sorprendido por la genial interpretación de su protagonista, la actriz Mina Tander a la que ya hemos visto en ficciones como Berlin Station, y que en esta serie interpreta el papel de la valiente madre de la familia que decide descubrir cuáles son los secretos de la casa.

Esta original miniserie se centra en los avances de la tecnología y la forma en la que puede condicionar y dominar la vida de los humanos. Un tema que ya se ha tratado en otras ficciones como Black Mirror, Westworld, Machina, Her con Joaquin Phoenix o Matrix que ya se han convertido en títulos clásicos de ciencia ficción. Cassandra es una buena opción para los que están buscando una serie diferente, con un buen guion y que destaca por la brillante interpretación de sus protagonistas. Una miniserie de solo 6 episodios de aproximadamente 40 minutos que mantiene la tensión desde el primer momento.

Cassandra es una buena serie para los que están buscando una ficción de ciencia ficción que aporte un nuevo punto de vista sobre lo que puede suponer en un futuro el desarrollo de la tecnología para los humanos. Además, esta ficción tiene un inquietante punto de terror psicológico que mantiene a los espectadores pegados al sillón desde el primer episodio.

¿Qué ocurre en la miniserie Cassandra?

Los protagonistas de esta serie son los miembros de una familia que acaban de pasar por un grave trauma y deciden abandonar su hogar y trasladarse a la casa inteligente más antigua de Alemania. Esta moderna vivienda está vacía desde la misteriosa muerte de sus propietarios hace más de cinco décadas y nadie conoce la razón por la que no ha tenido inquilinos.

Samira, su marido y sus dos hijos descubren entonces a Cassandra, un robot inteligente que controla la casa y que, tras tantos años apagado, siente que con esta nueva familia tiene una segunda oportunidad. Aunque al principio a los miembros de esta familia le parece una gran ventaja contar con Cassandra, pronto se darán cuenta de que puede convertirse en un gran peligro para todos.

Los miembros de esta familia se comienzan a preguntar quién es realmente Cassandra y por qué actúa de esta manera. La madre de la familia decide comenzar una investigación para descubrir qué esconde el robot y la casa, pero Cassandra no se lo va a poner nada fácil. ¿Podrá esta familia salir sin daños de esta moderna y peligrosa vivienda?

El reparto de esta miniserie de ciencia ficción

La actriz Mina Tander interpreta el papel de Samira, la madre de esta familia, y la hemos visto en ficciones como Hormigas entre las piernas, Berlin Station y Se acabó la escuela. También tiene un papel de peso en esta miniserie el actor italiano Michael Klammer que da vida a David, un escritor de éxito y el padre de esta familia.

La actriz Lavinia Wilson interpreta el papel de Cassandra, un ama de casa convertida en robot. A esta actriz la hemos visto en ficciones como Después de La vida que queríamos, Miedo a disparar y Berlin Legal. También tiene un papel importante en la miniserie Cassandra los actores Joshua Kantara que da vida a Flynn, el hijo mayor de la familia y al que hemos visto en Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes y Girl You Know It’s True. Además, en el reparto de esta serie están los actores Filip Schnack, Franz Hartwig, Mark Lewis y Mary Amber Oseremen Tölle, entre otros muchos.

La miniserie Cassandra es una original ficción que está sorprendiendo a los usuarios de Netflix que la están recomendando. Una serie que explora la relación entre los humanos y la tecnología y se centra en los peligros que esta dependencia de los robots y la IA puede entrañar para los habitantes de nuestro planeta. Si te gustan las ficciones de ciencia ficción, también te recomendamos la película La acompañante de Drew Hancock que se puede ver en la actualidad en nuestras salas de cine y que plantea la posibilidad de que los robots se conviertan en las parejas perfectas a través de la experiencia vivida por Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a la finca de un millonario.