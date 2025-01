Ya en cines: ‘A Different Man’ y ‘La acompañante’ son dos thrillers que te dejarán pegado a la pantalla

Con el estreno el pasado fin de semana de The Brutalist y Flow, ya van quedando pocas propuestas pendientes para la próxima gala de los Oscar 2025. Pero hoy, la cartelera vuelve a repetir la jugada de estrenar un drama y una historia de animación de la alfombra roja, como ya hiciese con el relato protagonizado por Adrien Brody y el fenómeno animalístico letón. Por un lado, tenemos la A Different Man de A24 y por otro, Memorias de un caracol. Película que quizás, representa la parte más experimental de su categoría. No obstante, no podemos olvidar tampoco el esperado debut en la dirección de Drew Hancock con La acompañante. Estos son los filmes más llamativos que pueden verse en los cines a partir de hoy:

Estrenos de la cartelera

‘A Different Man’

Cuando parecía que Sebastian Stan iba a obtener una nominación a la estatuilla dorada por la cinta de Aaron Schimberg, al final la Academia ha preferido señalar su transformación en Donald Trump en The Apprentice para la alfombra roja. Aunque independientemente de ello, A different Man resuena como uno de los mejores títulos del pasado año, valiéndole un Globo de Oro al Mejor actor principal (Comedia o musical).

La trama de A different Man nos pone en la piel de Edward, un ambicioso actor neoyorquino que se somete a una cirugía radical para cambiar su aspecto. Muchas cosas cambian entonces en su vida y sin embargo, sigue sin saber quién es realmente. Su nuevo rostro de ensueño se volverá una auténtica pesadilla.

‘La acompañante’

Con un reparto que incluye a caras tan conocidas como Sophie Thatcher (Heretic) y Jack Quaid (The Boys), La acompañante nos sumerge en un viaje de amigos donde la muerte de un millonario desencadenará toda una serie de acontecimientos radicales. Completan el elenco Lukas Cage (Euphoria), Megan Suri (Poker Face), Harvey Guillén (Lo que hacemos en las sombras), Rupert Friend (Jurassic World: El Renacer) y Marc Menchaca (Ozark).

‘Memorias de un caracol’

Adam Elliot, ganador del Oscar al Mejor cortometraje de animación por Harvie Krumpet, tiene el próximo marzo la opción de ganar su segunda estatuilla gracias a esta personalísima cinta de animación rodada en Stop Motion. Pero claro, que su formato no os engañe. Memorias de un caracol es un cine para adultos a la altura de la propia A Different Man.

La trama sigue a Grace Pudel, una niña inadaptada que tras varias desgracias vive en una espiral de ansiedad y angustia. La esperanza en cambio, regresa a su vida cuando conoce a Pinky, una anciana llena de amor por la vida.

‘Policán’

Basada en los libros de Dav Pilkey y producida por DreamWorks, Policán parte del accidente de un perro policía y su jefe humano, los cuales solo pueden salvarse mediante una operación descabellada en la que terminan fusionados. Así, termina convirtiéndose en Policán, un nuevo agente que sirve y protege pero que también puede sentarse y dar la patita.

‘Septiembre 5’

Como ya reflejó Steven Spielberg en la magnífica Munich, ahora Tim Fehlbaum nos trae Septiembre 5. Una historia que aborda la crisis del secuestro de los atletas en los Juegos Olímpicos desde la perspectiva de un grupo de periodistas.

‘Fin de fiesta’

Filme español dirigido por Elena Manrique en el que un emigrante africano se esconde en el cobertizo de una casa señorial. La criada es la primera que lo descubre y después, la señora de la casa hace lo propio. Ambas se lo ocultan la una a la otra hasta que un imprevisto destapa el secreto.

‘Corazones rotos’

Este drama romántico francés nos presenta a Jackie y Clotaire. Dos jóvenes que crecen en el mismo pueblo, después en el mismo instituto y al mismo tiempo, viviendo cerca del mismo puerto. Ella es de una clase media-alta y él de origen modesto. La vida intenta por todos los medios separarlos, pero sus caminos se cruzan y terminan perdidamente enamorados. Pero el idílico relato de amor parece abocado al fracaso cuando a él, lo condenan a 12 años de cárcel.