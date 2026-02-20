Desde que vi esta serie no pienso en otra cosa: es más adictiva que ‘Juego de Tronos’

El género fantástico sigue siendo el preferido de muchos espectadores que tras éxitos como las series Juego de Tronos, La casa del dragón o La rueda del tiempo buscan en los catálogos de las plataformas de streaming otras opciones. Una de ellas puede ser la serie La leyenda del buscador que se puede ver en Prime Video y para muchos aficionados a este género es toda una joya. Aunque esta serie no ha contado con un presupuesto millonario como las otras dos que hemos citado, sorprende desde el primer episodio por su originalidad y frescura. Una historia de acción y fantasía que cuenta lo que le sucede a Richard Cypher, un joven granjero que descubre que es el Buscador, un héroe que según la profecía tiene que derrotar a Darken Rahl. Este valiente joven se embarca con el mago Zeddicus Zu’l Zorander y una misteriosa mujer llamada Kahlan Amnell en una peligrosa travesía para encontrar a ese oscuro personaje. Acción, amistad y aventuras garantizadas.

La serie La leyenda del Buscador está basada en los dos primeros libros de la saga fantástica La espada de la verdad escrita por Terry Goodkind. Aunque los guionistas han intentado respetar al máximo el argumento original, la serie contiene algunas historias diferentes y otros eventos que no están incluidos en la saga de novelas. La leyenda del Buscador es una ambiciosa ficción que ha sido rodada en Nueva Zelanda y que cuenta con unos paisajes naturales que recuerdan a El Señor de los Anillos, aunque carece de los efectos especiales de esta conocida serie.

Esta ficción es una buena opción para los aficionados al género fantástico que están buscando una serie a la altura de El Señor de los Anillos y que ya están hartos de ver ficciones fantásticas que aburren y no aportan nada nuevo. La leyenda del buscador es una serie que sorprende por su original trama y la genial interpretación de sus protagonistas.

¿Qué ocurre en la serie La leyenda del buscador?

La historia comienza después de la invasión del ejército de Rahl el Oscuro en la Tierra Central, Kahlan Amnell, una Confesora, emprende un viaje hacia la Tierra Occidental en busca de un mago y del Buscador, el cual está destinado a vencer a Rahl el Oscuro. Kahlan encuentra al mago, Zeddicus Zu’l Zorander y al Buscador, Richard Cypher el cual es obligado a aceptar su destino. Richard es un joven guía de bosques que vive en el Valle del Corzo, un lugar en el que la magia no existe y que tras ser adoptado por George Cypher un día descubre que es el Buscador.

En su aventura el joven Richard Cypher estará acompañado de una misteriosa mujer llamada Kahlan Amnell y del mago Zeddicus Zu’l Zorander. Los tres juntos intentarán buscar y detener al temido mago Rahl el Oscuro, para que no obtenga un antiguo y temido poder. ¿Logrará Richard encontrarle y derrotarle?

El reparto de esta serie fantástica

El protagonista de esta serie es el actor Craig Horner que da vida al personaje de Richard Cypher y que un día descubre que es el Buscador. La actriz Bridget Regan interpreta el papel de Kahlan Amnell, una Confesora que tiene el poder de aumentar el amor que las personas sienten por ella y así logra tenerlas controladas.

También tiene un papel de peso el actor Bruce Spence que interpreta el papel del mago de la Tierra Occidental Zeddicus «Zedd» Zu’l Zorander y que llevó hasta la Tierra Occidental a Richard después de nacer para protegerlo de Rahl el Oscuro. La actriz Cara Tabrett Bethell da vida a Tara una Mord-Sith reclutada para destruir al Buscador. Las Mord-Sith son un grupo de élite de mujeres guerreras de D’Hara.

También en el reparto está el actor Craig Parker que da vida a Rahl el Oscuro/Darken Rahl y es un tirano que quiere apoderarse de la Tierra Occidental y la Tierra Central para crear un imperio, esclavizando a la gente que vive allí.

También en el reparto están los actores Danielle Cormack que da vida a la bruja Shota, Kevin J. Wilson a Egremont, el general y consejero de Rahl el Oscuro, Tania Nolan y Gina Holden a Dennee Amnell, la hermana de Kahlan, Jessica Marais a Denna, la Mord-Sith que captura a Richard y Brooke Williams a Jensen Rahl la hermana de Richard.

Por lo tanto, la serie La leyenda del buscador puede ser una buena alternativa para los amantes de las ficciones fantásticas que no se van a sentir decepcionados con esta modesta producción australiana. Una serie fantástica que tienes que apuntar para este verano junto a otras que se pueden encontrar en las plataformas de streaming como El brujo, The Sandman, Sombra y hueso, La materia oscura o Los originales.