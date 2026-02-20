El sobreactuado cameo de Sánchez en el 20 aniversario de Polònia de TV3: «Quizá deba mejorar la imitación»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aparecido por sorpresa en la televisión pública catalana para conmemorar el 20 aniversario del programa Polònia. Lo ha hecho con un cameo bastante forzado que ha difundido en redes sociales.

El espacio de la televisión pública catalana emitió este jueves un especial por su 20 aniversario con políticos como Xavier García Albiol, alcalde de Badalona; Miriam Nogueras, portavoz de Junts; y Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, entre otros.

El líder de los socialistas también estuvo presente con un cameo muy sobreactuado en el que simulaba hacer una imitación. La escena comenzó con la presentadora pidiendo que algún voluntario entre el público para imitar a Pedro Sánchez, a lo que -supuestamente- se ofreció una mujer.

Una vez en el camerino y ya caracterizada, apareció Pedro Sánchez haciéndose pasar por su supuesta imitadora: «Yo creo que el equipo de Polònia ha hecho una muy buena caracterización, quizá deba mejorar la imitación».

Sánchez ha compartido su actuación en redes sociales con una felicitación para el programa: «Gracias por sacarnos siempre una sonrisa y demostrar que el humor es fundamental en la vida. ¡Sois brillantes!», ha escrito en su cuenta de X.