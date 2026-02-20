Sanción histórica en el fútbol balear: prohíben el acceso a instalaciones deportivas a un espectador por agresión violenta en un partido de la Liga Nacional Juvenil en el municipio mallorquín de Alcúdia.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes, ha dictado una resolución para iniciar un procedimiento sancionador contra un particular por la presunta comisión de una infracción muy grave en materia administrativa deportiva.

El conseller del ramo, Jaume Bauzà, lo ha anunciado este viernes durante la rueda de prensa que ha dado junto al gerente de la Fundación para el Deporte Balear, Eladi Huertas, y el presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB), Jordi Horrach, para mostrar su rechazo y máxima condena a este tipo de sucesos.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre en un campo de fútbol de Alcúdia, al finalizar un partido de la Liga Nacional Juvenil. Y según la resolución, basada en pruebas audiovisuales y denuncias presentadas, se produjo un enfrentamiento en el que una persona del público agredió físicamente a otras allí presentes. Una de las víctimas sufrió lesiones dentales de gravedad y otra presentó erosiones de diversa consideración.

La administración ha calificado estos hechos como una infracción muy grave, tipificada en la Ley 2/2023 de la actividad física y el deporte de las Islas Baleares. Dicha normativa sanciona la participación violenta en riñas o desórdenes en recintos deportivos que ocasionen daños graves a las personas.

Para garantizar la seguridad de los asistentes a eventos deportivos y prevenir nuevos incidentes, la Conselleria de Deportes ha decretado como medida provisional la prohibición inmediata de acceso del presunto infractor a cualquier instalación deportiva. El incumplimiento de esta medida cautelar se considera una infracción grave que podría derivar en multas adicionales de hasta 5.000 euros.

Dado que los hechos descritos podrían tener relevancia penal y están siendo analizados por dicha jurisdicción, la administración ha acordado la suspensión del procedimiento administrativo hasta que exista una resolución judicial firme. Esta medida busca evitar la duplicidad de sanciones por unos mismos hechos, manteniendo vigentes las medidas cautelares de acceso mientras dure la suspensión.

Bauzà ha reafirmado su compromiso con la erradicación de estas conductas: «Desde el Govern mantenemos una política de tolerancia cero ante cualquier manifestación violenta en nuestros campos de juego. No permitiremos que las instalaciones deportivas, que deben ser espacios de convivencia y valores, se conviertan en escenarios de agresiones. Nuestra prioridad absoluta es garantizar la seguridad de los deportistas y de los aficionados».

Por su parte, el presidente de la FFIB, Jordi Horrach, ha agradecido especialmente la implicación de la Conselleria de Deportes y del conseller Bauzà. «La sintonía entre instituciones demuestra que erradicar la violencia en el deporte no es una utopía, sino una responsabilidad compartida. Sólo yendo de la mano lo conseguiremos. El fútbol es mucho más que fútbol, es educación, es ejemplo y es futuro», ha asegurado.

Ambas partes comparten plenamente la necesidad de la apertura de este proceso sancionador -instado originalmente por la propia Federación- y se han comprometido a seguir colaborando estrechamente en el futuro bajo una política común de tolerancia cero ante este tipo de sucesos.