La tercera temporada de ‘La casa del dragón’ ya está aquí: el primer tráiler enciende el fuego de la guerra

En las últimas semanas el universo de Poniente está siendo noticia por la emisión de El caballero de los Siete Reinos. Pero hoy, los fans de Juego de Tronos no han podido evitar centrar su mirada en el nuevo tráiler de la tercera temporada de La Casa del Dragón. La precuela-ambientada un siglo y medio antes de los acontecimientos de Jon Nieve y compañía-se centra en el complejo reinado y las intrigas palaciegas de los Targaryen. Aunque por fin, visto el adelanto, esta nueva tanda de episodios se enfocará en narrar el lado más bélico y oscuro de la serie.

La guerra interna entre la casa de los Targaryen se ha ido gestando poco a poco, a lo largo de sus dos primeras temporadas. De hecho, las principales críticas a ambas recaían en la ausencia continuada de batallas, conflictos y en términos generales a la acción que gira en torno a las muertes sorprendentes y brutales que siempre han sido el buque insignia de la propiedad intelectual. Sin embargo, el conflicto se ha ido cociendo paulatinamente y ahora, el material promocional de HBO Max nos ofrece unas buenas dosis de luchas y claro está, dragones por doquier.

La tercera temporada de La Casa del Dragón recuperará a la gran mayoría de personajes, los cuales se dividen en dos bandos principales; el de la Reina Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y Daemon Targaryen (Matt Smith) y el de Alicent Hightower (Olivia Cooke), el Rey Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) y Aemond Targaryen (Ewan Mitchell). Junto a ellos volveremos a tener a actores y actrices como Sonoya Mizuno, Steve Toussaint, Harry Collet, Phia Saban, Fabien Frankel y Jefferson Hall, entre otros. Entre los personajes que debutarán en los nuevos capítulos están James Norton como Ormund Hightower, Tommy Flanagan en la piel de Lord Roderick Dustin, Tom Cullen y Harry Gilby encarnando a Daeron Targaryen.

¿Qué podemos esperar de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’?

El tráiler viene acompañado del lema que marcará la tercera temporada de La Casa del Dragón: From Fire Come Darkness («Del fuego viene la oscuridad»). Con la lucha de bandos-divididos entre negros y verdes-volveremos a contar con ocho episodios de una hora por capítulo.

El poder absoluto está al alcance de la mano. La Temporada 3 de #LaCasadelDragon vuelve en junio a HBO Max. pic.twitter.com/9nzYHdGkDD — HBO Max España (@StreamMaxES) February 19, 2026

El adelanto promocional nos deja claro que ya no hay tiempo para ritos estratégicos y que la confrontación por el Trono de Hierro se volverá directa y visceral. En la sucesión de imágenes compartida por HBO se puede apreciar la batalla naval del Gaznate, a Jacaerys cabalgando a Vermax y el rostro de un desfigurado Aegon que planea su vuelta junto a Larys Strong.

¿Cuándo se estrena?

La próxima ronda de episodios de La Casa del Dragón llegará en algún momento del mes de junio. Todavía sin ninguna fecha oficial presentada por HBO, la cadena emitirá el primer capítulo, lanzando un nuevo episodio cada domingo.

Del fuego nace la oscuridad. El teaser de La Temporada 3 de #LaCasaDelDragón MAÑANA pic.twitter.com/CZHsiiSK4m — HBO Max España (@StreamMaxES) February 18, 2026

La cuarta temporada será la última y se espera que aterrice en la plataforma en el todavía lejano 2028.