Dónde ver ‘Ravalear’: la serie española sobre la gentrificación que ha hecho historia en la Berlinale 2026

La 76ª edición de la Berlinale (Festival Internacional de Cine de Berlín) está llegando a su recta final, tras un año en el que se vuelve a dar una gran presencia del audiovisual patrio. La pluralidad del certamen no es ningún secreto y recientemente en España ha obtenido grandes triunfos, como el Oso de Oro a la mejor película de Carla Simón por Alcarràs (2022) o el Oso de Plata a la mejor interpretación para la jovencísima Sofía Otero, gracias a su trabajo en 20.000 especies de abejas (2023). Esta vez, la ficción nacional cuenta con dos producciones en competición. La primera es la aplaudida ópera prima de Ian de la Rosa, Iván & Hadoum en la sección Panorama. Pero donde el público está poniendo el foco es en la segunda, la miniserie sobre la gentrificación que ya ha despertado el interés de toda la comunidad seriéfila: ¿Dónde podemos ver Ravalear?

La producción dirigida por Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, responsables de la sensacional Segundo premio (2024), nos traen una serie que ha hecho historia en la Berlinale. Pues este es el primer proyecto español en ser seleccionado para la sección oficial de la categoría que aborda los premios de la pequeña pantalla. Pero Ravalear representa mucho más que una trama dispuesta a criticar la especulación que está echando a la gente de sus barrios. Es la historia real que nace de la propia experiencia de Rodríguez, quien definió el serial como «una venganza contra el fondo de inversión» que desahució a su familia.

A lo largo de seis episodios, la serie contextualizada en el barrio del Raval está protagonizada por Enric Auquer y Maria Rodríguez Soto, poniéndonos en la piel de los integrantes del Can Mosques, un antiguo restaurante familiar que ve cómo toda su tradición y futuro penden de un hilo: un fondo de inversión planea vaciar todo el edificio y desalojarlos. Cuando por fin deciden iniciar una lucha con sus vecinos, el conflicto se vuelve cada vez más peligroso hasta preguntarse los límites que están dispuestos a traspasar para asegurar la supervivencia del local que durante más de un siglo ha sido el hogar y sustento económico de los Rodríguez.

El reparto principal se completa con Sergi López (Sirat), Quim Àvila Conde (Girasoles silvestres), Frances Orella (Merlí), Lluïsa Castell (Pa negre), Mireia Rey (Mientras dure la guerra) y Alba Guilera (El maestro que prometió el mar).

¿Dónde podemos ver ‘Ravalear’?

A la espera de ver si logra llevarse el gran premio de la ceremonia, los espectadores ya pueden poner marcar una fecha en el calendario para saber dónde y cuándo podrán ver Ravalear. La serie llegará en exclusiva a HBO Max en algún momento del próximo mes de mayo, siendo con diferencia el gran producto audiovisual nacional de nuestra industria dentro del streaming.

#Ravalear desembarca en el festival de Berlín. Un thriller trepidante sobre la lucha de una familia por salvar su restaurante. La serie codirigida por Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta llega en mayo a HBO Max. pic.twitter.com/W3q4SWBcO4 — HBO Max España (@StreamMaxES) February 17, 2026

Ravalear está producida por Arcadia Motion Pictures, con el apoyo de 3Cat y el programa Creative Europe Media y unas ventas internacionales que correrán a cargo de Filmax. Después de su paso por la plataforma, la serie se emitirá también en TV3.

¿Tiene posibilidades en la Berlinale?

BERLINALE 2026: La serie RAVALEAR con apoyo #MEDIA 🇪🇺 de European Slate Development ha sido seleccionada y ello supone un hito para la ficción española. Más info > https://t.co/qDeoKabk6u#BERLINALE2026 pic.twitter.com/0skXCPAlXK — Oficina MEDIA España (@OficinaMEDIAEs) January 16, 2026

Con el respaldo de la crítica y el hito histórico de ser la primera serie española en entrar en la carrera de la Berlinale Series Award, Ravalear es una de las principales favoritas para alzarse con el galardón. Eso sí, la creación de Rodríguez y Lacuesta tiene una dura competencia por delante con el último proyecto del creador de Adolescencia (2025), Jack Thorne, el cual adapta la novela de El señor de las moscas.

No tendremos que esperar demasiado para saber el resultado. Mañana, 21 de febrero, el fallo del jurado dará su lista definitiva de producciones premiadas.