De Pamela Anderson a Dua Lipa: los looks de la alfombra roja del Festival de Cine de Berlín

Anoche, Berlín se vistió de gala. En la capital alemana se ha celebrado el Festival de Cine de Berlín y hasta este enclave se han trasladado figuras relevantes del séptimo arte y también rostros conocidos de la cultura internacional. El conocido como Berlinale, que comenzó el 12 y se alargará hasta el 22 de febrero, ha vivido una de sus grandes jornadas con la llegada de personalidades como la cantante Dua Lipa, que ha aparecido acompañada de Callum Turner, o la exitosa actriz Pamela Anderson, que ha llegado en solitario y ha deslumbrado a todos con su espectacular estilismo.

Como no podía ser de otra manera, en Berlín también ha habido representación española de la mano de Elena Anaya, una actriz conocida por papeles como La piel que habito, Wonder Woman o Habitación en Roma. Todas ellas, con looks impecables dignos de una estrella, han sido tres de las mejor vestidas de la noche. Analizamos sus apuestas.

Pamela Anderson, la eterna vigilante de la playa

Conocida por papeles que han marcado el mundo del espectáculo como Los vigilantes de la playa, Barb Wire, The Naked Bun, la saga Scary Movie, Un chapuzas en casa o Scooby Doo, Pamela Anderson ha llegado a Berlín como una auténtica estrella del séptimo arte.

Pamela Anderson en el Festival de Cine de Berlín. (Foto: Gtres)

Para esta gran noche donde ha disfrutado de la premier del largometraje de suspense y drama Rosebush Pruning, ha defendido un estilismo que ha llamado la atención. Ha optado por un cuerpo sin mangas de color rosa chicle, combinado con una falda verde con detalles en raso y tafetán al tono y una tímida cola en perfecta sintonía con un chal menta que cubría parcialmente sus hombros. Ha rematado su apuesta con un semirecogido que en la parte frontal contaba con unas ondas al agua perfectamente peinadas que aportaban volumen al cabello.

Dua Lipa junto a Callum Turner

La exitosa cantante y compositora londinense Dua Lipa llegó de la mano de Callum Turner, su actual pareja. Durante su entrada y en el photocall, los novios derrocharon complicidad profesándose numerosos gestos de cariño. Para esta gran noche, la joven ha elegido un arriesgado vestido que ha dejado poco a la imaginación.

Dua Lipa en el Festival de Cine de Berlín. (Foto: Gtres)

Se trataba de una pieza completamente calada, sin forro, que silueteaba su figura y la dejaba parcialmente al descubierto y evidenciaba su ropa interior. De escote bardot, contaba con varias ristras de flecos en el bajo, al igual que en el pecho. La intérprete ha optado por combinarlo con un moño pulido de altura media, una gargantilla de brillantes y unos vertiginosos zapatos de tacón negros.

Dua Lipa y Callum Turner en el Festival de Cine de Berlín. (Foto: Gtres)

Elena Anaya, una española en Berlín

La actriz española Elena Anaya tampoco se quiso perder el preestreno de Rosebush Pruning y para eso voló hasta Berlín y fue una de las mejores vestidas de la pasada noche.

Elena Anaya en el Festival de Cine de Berlín. (Foto: Gtres)

Fiel a su estilo, clásico y discreto, la protagonista de La piel que habito ha llegado al Berlinale con un look bicolor compuesto por una falda lápiz negra por encima de las rodillas y con un detalle rojo en uno de los laterales, unas medias cristal y unos zapatos al tono. Todo ello combinado con una inmaculada e impecable camisa blanca con detalles brillantes en los picos de los cuellos y una trenca color hielo.