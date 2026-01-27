El look de Penélope Cruz junto a Dua Lipa en el desfile de Chanel en París

Penélope Cruz se ha convertido en una de las protagonistas de la Semana de la Moda de Alta Costura Primavera-Verano 2026 en París. La actriz ha acudido al desfile de Chanel, su marca de cabecera, y para la ocasión ha elegido un espectacular look firmado por Matthieu Blazy, diseñador de la casa parisina fundada por Coco Chanel a principios del siglo 20 en la capital francesa. El estilismo, creado por dos piezas de punto calado, constaba de un fourreau y una chaqueta a juego.

El vestido, que se ajustaba perfectamente a su cuerpo y ponía en evidencia su perfecta silueta, estaba rematado en el cuello y en el bajo, que hacía pequeñas ondas, con una ristra de pedrería brillante en tonos verdes y plateados. Por otro lado, la rebeca, confeccionada en el mismo tejido, contaba con un cierre frontal de botones de cristal y presentaba un bajo asimétrico que se iba abriendo paulatinamente formado así una especie de cola.

Penélope Cruz en el desfile de Chanel en París. (Foto: Gtres)

Como complementos, Penélope se ha decantado por un mini bolso en tonos oscuros con detalles en oro y unos zapatos de tacón de punta cuadrada y escote en pico. A su llegada cubrió su rostro con unas grandes gafas de sol de estilo ojo de gato y completó su apuesta con sutiles joyas, tales como unos pendientes pegados de color verde oscuro y varios anillos. El maquillaje seguía una línea sobria muy en consonancia con la tendencia make up no make up, al igual que sus uñas, de corte cuadrado y pintadas con esmalte rosa empolvado. Respecto al pelo, Cruz lució media melena peinada con discretas ondas al agua que no hacían más generar volumen.

Penélope Cruz en el desfile de Chanel en París. (Foto: Gtres)

La arriesgada apuesta de Dua Lipa

Además de Penélope Cruz, en la primera fila del desfile también han estado presentes personalidades de mucho peso en el mundo de la moda como Anna Wintour o rostros de la crónica social como Carlota Casiraghi. Sin embargo, hubo una mujer que acaparó gran parte de los focos por su arriesgado a la vez que acertado look. Hablamos de la cantante Dua Lipa, que seleccionó para acudir a esta cita un llamativo conjunto que forma parte del desfile Matiers D’art 2026, el cual tuvo lugar en el metro de Nueva York y abrió la modelo india Bhavitha Mandava.

Dua Lipa en el desfile de Chanel en París. (Foto: Gtres)

Se trata de un conjunto de chaqueta de patrón depurado con altas hombreras, estructura cuadrada y bieses en rojo y una falda de tuvo del mismo print que simula el leopardo de una manera sutil. La composición, creada con una especie de jacquard con base amarilla y manchas negras, cuenta con el icónico bolso acolchado 2.55 a juego. La artista, se ha decidido por unos zapatos de tacón blancos con punta y talón en negro y atados al tobillo para completar su aparición.

Otros asistentes

Carole Bouquet y Carlota Casiraghi en el desfile de Chanel en París. (Foto: Gtres)

Quien no podía faltar al desfile era Carlota Casiraghi, fiel embajadora de la marca a la que recurre en todos los actos a los que asiste. La joven, hija de Carolina de Mónaco y Stéfano Casiraghi, estuvo acompañada y posó frente a los medios con la actriz francesa Carole Bouquet con un vestido crema de tweed.

Nicole Kidman y Ana Wintour en el desfile de Chanel en París. (Foto: Gtres)

Por su lado, Nicole Kidman deslumbró con un espectacular vestido de plumas bicolor y Anna Wintour seleccionó de su exquisito y envidiable armario un imponente abrigo de pata de gallo de fondo blanco con ligero desflecado en algunos remates. Entre los presentes también estaban el rapero Asap Rocky, la actriz Bruna Marquezine o las modelos Anyier Anei y Tilda Swinton.