Carlota Casiraghi habla como nunca de la maternidad: "Es una carga"

Aunque no es un miembro oficial de la familia principesca de Mónaco, Carlota Casiraghi sigue siendo una de las figuras que más interés concentra dentro de los Grimaldi. La hija mayor de la princesa Carolina no solamente genera interés por su estilo y elegancia -es embajadora de Chanel-, sino que, además, en los últimos años ha centrado su actividad en cuestiones relacionadas con la literatura y la filosofía.

A pesar de que siempre se ha hablado de ella en términos de estilo, Carlota es licenciada en Filosofía por la prestigiosa universidad de La Sorbona y hace algunos años publicó el libro Archipiélago de pasiones junto al profesor Robert Maggiore. Ahora ha empezado el nuevo año con la salida de su nuevo proyecto. Se trata de su primer libro en solitario, La grieta, que la sobrina del príncipe Alberto ha presentado con mucha ilusión.

Aprovechando este lanzamiento, Carlota se ha pronunciado sobre lo que significa para ella este nuevo paso, pero también se ha sincerado sobre otros aspectos de su vida, entre ellos, su papel como madre. La hija de la princesa de Hannover tuvo un hijo con el cómico Gad El Maleh, con quien nunca se llegó a casar -por eso el pequeño no está en la línea de sucesión al trono de La Roca-, y otro fruto de su matrimonio con el productor y cineasta Dimitri Rassam.

Las reflexiones filosóficas de Casiraghi

El nuevo libro de Carlota trata sobre diversos temas, aunque los que más interés han generado son los que tienen que ver con su vida privada y sus experiencias personales. La sobrina del príncipe Alberto se encuentra en un buen momento. Separada de Dimitri Rassam, su relación con el escritor Nicolas Mathieu parece ir por buen camino, a pesar de que ella no ha querido llevarle a actos oficiales. Quizás para evitar que se pongan etiquetas a su romance y para que no haya una excesiva presión mediática.

Carolina de Mónaco con Carlota Casiraghi en un desfile. (Foto: Gtres)

En las páginas de su nuevo libro, cuyo título es ya de por sí bastante revelador, Casiraghi aborda su reciente separación y todo lo que esto implica para la vida de una persona. En la obra se trata la ruptura desde un punto de vista filosófico, ahondando no solamente en el divorcio, sino también en la pérdida. Por ejemplo, la hija de Carolina de Mónaco comenta cómo le afectó la muerte de su padre y el papel que tuvo la escritura para ayudarla a que superara este proceso tan dramático. Es más, considera que la mejor manera de afrontar el duelo consiste en aprender a ser flexible frente a los desequilibrios y saber levantarse sin mostrar victimismo.

Carlota Casiraghi y la maternidad

Una de las cuestiones que siempre ha generado mucho interés es cómo gestiona su papel como madre. Aunque siempre ha sido muy celosa de su intimidad, la hija de Carolina de Hannover no ha tenido reparos en hablar en alguna ocasión sobre este tema. La sobrina de Alberto de Mónaco está preocupada por el futuro de las próximas generaciones y la falta de empatía que hay en el mundo, sobre todo, por el avance de la tecnología y la falta de conexiones más personales, pero también ha hablado en alguna ocasión de sus propias dificultades como madre de dos hijos.

Carlota Casiraghi en París. (Foto: Gtres).

«Es una carga emocional y física enorme. Muchas mujeres se sienten divididas, vigiladas e incluso culpables si trabajan demasiado o reclaman un espacio propio. Cualquier madre que trabaje conoce la sensación de estar constantemente cuestionada, preocupándose por lo que sucede en casa de una manera que, normalmente, no es igual en el caso de los hombres», ha dicho en unas declaraciones a la revista Elle en las que reflexiona sobre este tema.