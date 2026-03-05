La última alegría de Ana Rosa Quintana: nace la hija de su sobrino Kike

Ana Rosa Quintana ha ampliado su familia. Su sobrino, al que quiere como un hijo, Kike Quintana, ha sido padre por primera vez junto a su mujer, Cristina Gaitán. Ha sido Joaquín Prat, presentador del programa en el que trabaja Kike, el que ha dado la noticia en El tiempo justo, además de compartir una emotiva imagen padre e hija abrazados. «Cuando hacíamos el programa de Ana Rosa nacieron un montón de niños de compañeros del equipo. La primera niña que nace y que viene a engrandecer la familia de El tiempo justo es Candela, que es la hija de nuestro compañero Kike Quintana. Enhorabuena y bienvenida a este maravilloso mundo», ha dicho además de desvelar el sexo y el nombre de la primogénita del colaborador.

Todos los detalles de la paternidad de Kike, sobrino de Ana Rosa Quintana

El pasado 3 de marzo -el día en el que España despedía a Fernando Ónega-, Ana Rosa Quintana se convertía en tía abuela -y no solo eso-. La presentadora ampliaba su familia y se convertía en la madrina de la hija de Kike, su sobrino.

Dos años después de pasar por el altar, Cristina y Kike han dado la bienvenida a Candela. Horas después de que Joaquín Prat anunciase el nacimiento de la pequeña, era el sobrino de Ana Rosa el que, a través de redes sociales, publicó imágenes del parto y la primera de su hija. «03.03.26 – Hoy solo cabe la vida. Gracias», escribió muy emocionado ante esta nueva etapa de su vida.

Fue el pasado mes de octubre, coincidiendo con Halloween, cuando el sobrino de Ana Rosa Quintana desveló que iba a ser padre. Fiel a su sentido del humor, lo hizo de una manera cuando menos original. Vestido de esqueleto -al igual que su mujer- anunciaban la llegada de Candela, que también aparecía en el disfraz de su madre. «Nos vestimos de muerte… para anunciar y celebrar la vida», escribió Kike.

La discreta boda de Kike Quintana y Cristina

Este bebé llega solo dos años después de que Kike y Cristina pasaran por el altar en una discreta boda civil que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Alcobendas. La ceremonia tuvo lugar el 7 de septiembre de 2024 y la pareja solo invitó a su círculo más íntimo, entre los que se encontraba Ana Rosa. «Ha sido muy bonito. Me he sentido el novio más afortunado del mundo. No hay ninguna mujer como ella», dijo el colaborador televisivo ante las cámaras de su programa tras el sí, quiero.

Por su parte, Ana Rosa también quiso hablar sobre el paso por el altar de su sobrino, al que quiere como un hijo. «Es el primer sobrino, primer nieto, primer todo. Estoy contentísima, porque se lo merece, se merece ser feliz», dijo la presentadora.