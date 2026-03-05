La Reina Letizia no arriesga en ARCO: elegancia atemporal condicionada por la agenda

Jornada intensa para los Reyes. Don Felipe y doña Letizia han arrancado la mañana presidiendo la inauguración oficial de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid. Un importante evento para el mundo del arte que este año celebra su 45 edición y que va a tener sus puertas abiertas hasta el próximo 8 de marzo. ARCO se ha convertido en una de las principales plataformas del mercado artístico internacional, epicentro de la reflexión, la creación y el intercambio cultural. En esta edición participan más de 200 galerías de 30 países.

Ha sido a las 11:00 de la mañana cuando han llegado los Reyes a IFEMA, en cuyos pabellones 7 y 9 se ha instalado la feria. Este año, con motivo del 45 aniversario de ARCO se ha incluido una sección especial comisariada por José Luis Blondet y Magalí Arriola titulada «ARCO2045: el futuro por ahora», que invita a reflexionar sobre las posibles direcciones del arte en las próximas décadas.

Los Reyes durante su visita a ARCO. (Foto: Gtres)

El estilismo de la Reina

ARCO se ha convertido en una de las citas en las que la Reina Letizia más arriesga con su estilismo. En esta ocasión, la esposa de Felipe VI tampoco ha defraudado, aunque ha preferido rescatar uno de los modelos más elegantes de su armario.

La Reina ha recuperado de su armario un vestido verde bosque de tweed con manga larga, escote cerrado y largo midi que estrenó el pasado 12 de octubre. Un diseño salido de los talleres de Zarzuela que destaca por su elegancia atemporal. A pesar de que en esta cita doña Letizia siempre sorprende, esta vez ha preferido una opción más clásica, probablemente debido a la visita de los grandes duques de Luxemburgo a España.

Ha completado su look con zapatos de tacón sensato en color negro y bolso a juego. En cuanto a las joyas, además de su sortija de Coreterno, la Reina ha llevado unos pendientes de esmeraldas de Tous.

Para la Reina ha sido su reaparición pública después de que este miércoles apareciera por sorpresa en la Casa de Galicia para apoyar a su amiga Sonsoles Ónega tras la muerte de su padre. Doña Letizia quiso dar en persona el pésame a toda la familia después del fallecimiento del veterano comunicador, al que definió como un referente.

Una jornada intensa

Tras esta visita exprés a ARCO, los Reyes van a regresar al centro de Madrid para recibir a los grandes duques de Luxemburgo. Guillermo y Estefanía ya han aterrizado en la capital y van a almorzar con Sus Majestades en el Palacio Real. Se trata de la primera visita oficial de la pareja a España tras el relevo en la jefatura del Estado el pasado otoño, pero no es un viaje de Estado, sino una visita oficial de presentación. De hecho, más allá del recibimiento con honores, el encuentro entre el gran duque y don Felipe y el almuerzo oficial, no hay previstos otros compromisos.

Este viernes los Reyes pondrán punto final a su agenda oficial asistiendo en Madrid al concierto en memoria de las víctimas del terrorismo que cada año se celebra en el Auditorio de la capital.