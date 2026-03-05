Los hijos de la duquesa de Alba han demostrado que, pese a los altibajos que han tenido desde la muerte de la aristócrata -como en cualquier familia-, están muy unidos. Prueba de ello es que, casi al completo, el clan estuvo presente en la inauguración de la exposición Cayetana. Grande de España, a la que acudió el Rey Felipe VI que, por primera vez, visitaba la Casa de las Dueñas, en Sevilla. Hasta el próximo 32 de agosto, la residencia de esta estirpe en la capital hispalense estará abierta al público para contemplar más de 200 piezas pertenecientes a Cayetana de Alba.

Con motivo del centenario del nacimiento de la duquesa de Alba, sus hijos han estado inmersos en la preparación de distintos eventos bajo la coordinación de Cayetano Martínez de Irujo, que se ha encargado de gran parte de las gestiones. Una celebración que supone que, a lo largo de este 2026, los descendientes de la aristócrata se junten en varias ocasiones, como fue el pasado miércoles 4 -con a ausencia de Fernando Martínez de Irujo o la de Carlos Fitz-James Stuart y su mujer, Belén Corsini-.

Jacobo Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

La unión de los hijos de Cayetana de Alba, según Jacobo Martínez de Irujo

Sin lugar a dudas, entre todas las anécdotas que ha dejado esta jornada, como la presencia de Felipe VI, lo más destacable ha sido la foto familiar. Pese a sus idas y venidas, discrepancias y distintos puntos de vista sobre la gestión de la herencia familiar, los hijos de Cayetana de Alba han mostrado su unión en una foto familiar de lo más entrañable, donde han dejado atrás sus diferencias para honrar la memoria de su madre.

Aunque la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya dejó constancia de que estaban muy unidos, en esta ocasión han vuelto a demostrar que la familia es lo más importante.

La visita del Rey Felipe VI a Dueñas. (Foto: Gtres)

Sobre ello se han pronunciado dos de los hijos de Cayetana de Alba. «Le ha gustado mucho al Rey la exposición y ha quedado muy bonito, muy íntimo, muy verdadero. La primera visita del Rey», comenzaba diciendo Jacobo que dejaba claro que la relación con sus hermanos goza de una buena salud pese a las idas y venidas: «No hay ningún problema entre los hermanos, hay como en todas las familias, vaivenes, pero nada significativo».

Finalmente, quien también ha presentado declaración a los medios sobre ello ha sido Alfonso Martínez de Irujo, que no ha entrado en detalle sobre la relación familiar: «Estoy muy contento de esta exposición, muy satisfecho. Un día muy especial para la familia. Está muy bien todo. Fernando no he hablado con él».