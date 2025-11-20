Alfonso Díez y Xandra Falcó participan en un íntimo homenaje a la duquesa de Alba

Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, ha regresado este jueves al Palacio de Liria en Madrid para participar en un emotivo homenaje con motivo del 11.º aniversario de la muerte de Cayetana Fitz-James Stuart. Este año, la conmemoración organizada por la Fundación Casa de Alba ha adoptado un formato distinto: en lugar de la tradicional misa en Sevilla, se ha celebrado un concierto privado para la familia y amigos más cercanos. Entre los asistentes destaca la presencia de Xandra Falcó, amiga íntima de la familia y fiel acompañante en momentos importantes del círculo más cercano de la duquesa.

El Palacio de Liria se ha convertido en el escenario de un acto cargado de emociones. La música ha sido el vehículo elegido para recordar a la duquesa, evocando tanto su pasión por la cultura como los momentos especiales que compartió con su familia. Alfonso Díez ha llegado al evento visiblemente emocionado, consciente de la importancia de la fecha y del significado del homenaje. En varias ocasiones se le ha visto reflexionando en silencio, absorbiendo la atmósfera del concierto y recordando la vida de su esposa con cariño y nostalgia.

Xandra Falcó en el aniversario de la muerte de Cayetana Fiz-James Stuart. (Foto: Gtres)

La decisión de trasladar el homenaje a Madrid responde a circunstancias de salud de uno de los hijos de la duquesa, que le impidieron viajar a Sevilla. Aun así, la familia mantuvo un gesto simbólico en la ciudad andaluza, depositando un ramo de flores en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, donde reposan los restos de Cayetana. Este detalle ha permitido unir la tradición con las necesidades del presente y ha mostrado cómo la familia busca mantener viva la memoria de la duquesa de Alba, incluso cuando no puede celebrarse la misa anual en su lugar habitual. «Tenía una misa programada a las ocho de la tarde hoy y desgraciadamente la he tenido que cancelar porque he tenido una infección en la articulación y estamos intentando resolverla y me han exigido los médicos inmovilización, sino total, lo más total posible. Me querían ingresar, pero estoy en casa con un tratamiento», ha explicado Cayetano Martínez de Irujo a LOOK.

Liria se llena de música y recuerdos en honor a la duquesa de Alba

El programa del concierto ha sido cuidadosamente seleccionado para reflejar el gusto y la personalidad de Cayetana Fitz-James Stuart. Cada interpretación ha resonado como un eco de su vida, su legado y su amor por la cultura española. La música se ha convertido en un lenguaje capaz de transmitir emociones que van más allá de las palabras, permitiendo a la familia honrar su memoria de manera íntima y profundamente personal.

Alfonso Díez en el aniversario de la muerte de Cayetana Fiz-James Stuart. (Foto: Gtres)

Alfonso Díez, viudo de la duquesa, se ha mostrado visiblemente emocionado ante los periodistas. Al ser preguntado sobre cómo recuerda a su esposa, sus palabras han sido breves, pero llenas de significado: para él, estos homenajes representan una forma de mantener viva la presencia de Cayetana. La combinación de música, compañía familiar y amigos cercanos en el Palacio de Liria se ha convertido en un recordatorio tangible de la influencia de la duquesa y del afecto que siempre despertó a su alrededor. Este aniversario confirma que, más de diez años después de su fallecimiento, la duquesa de Alba sigue muy presente.