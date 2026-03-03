El gesto de Ana Terradillos con Ana Rosa Quintana en el gran día de su marido

Más allá de ser compañeras de trabajo, Ana Rosa Quintana y Ana Terradillos comparten una bonita amistad fuera de las cámaras de televisión. Y una gran prueba de ello ha sido la presencia de la apodada como la reina de las mañanas, el pasado 2 de marzo, en la IX edición de SAM (Salón de Arte Moderno), una cita imprescindible para los amantes del arte contemporáneo organizada por Jorge Alcolea, marido de Terradillos.

A su llegada al evento, Ana Rosa no dudó en atender con amabilidad a los medios de comunicación allí congregados, y fue precisamente a ellos a los que les desveló el cariñoso gesto que su amiga había tenido con ella para facilitar su asistencia. «Ana madruga más que yo, pero tiene la delicadeza de hacerlo prontito», comenzaba a decir la periodista, dejando entrever que a diferencia de otros eventos, Terradillos había tenido en cuenta los exigentes horarios matinales de trabajo que poseen muchas de las invitadas.

Ana Rosa Quintana en la exposición SAM. (Foto: Gtres)

«Venimos todos los años, me encanta el arte y lo que hace Jorge es maravilloso […] Siempre hay descubrimientos. Y además luego ves obras ya casi clásicas muy interesantes», añadía, deshaciéndose en halagos hacia Jorge Alcolea.

Estas palabras ponen de manifiesto no solo la buena sintonía entre ambas, sino también la consideración y el afecto que se tienen mutuamente fuera del ámbito profesional. De hecho, cabe destacar que no es habitual ver a Ana Rosa en eventos de tarde por su horario de trabajo tan temprano, pero, en esta ocasión, ha decidido saltarse esta norma no escrita para cumplir con una cita muy importante para su íntima amiga y su marido.

Ana Terradillos y su marido, Jorge Alcolea. (Foto: Gtres)

La opinión de Ana Rosa Quintana sobre los Goya

La aparición de Ana Rosa Quintana en este evento de arte contemporáneo ha sucedido tan solo unas horas después de la celebración de la 40º edición de los Premios Goya. En esta ocasión, los galardones han estado cargados de polémica tras salir a la luz la opinión de muchos de los asistentes acerca de la fe cristiana, así como tampoco ha pasado desapercibida la presencia de ciertas figuras políticas en la gala. Unas cuestiones que la presentadora no ha tenido problema en abordar.

«No he visto los Goya porque estaba de viaje. Pero por las crónicas que he leído, pues un poco más de lo mismo. Muy politizada. He echado de menos que no se acordaran de Adamuz, donde ha habido 46 muertos. Y luego me alegro mucho de que haya ganado Los domingos. Es de estas que, cuando terminas de verla y vas con alguien, hay siempre un debate. Y eso es muy interesante. […] Yo creo que en la libertad de expresión. Todo el mundo puede expresar sus opiniones, lo que pasa es que es una gala política solo en una dirección», sentenciaba.