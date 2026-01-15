Nueva alegría personal para Ana Rosa Quintana: será la madrina del hijo de su sobrino Kike

Ana Rosa Quintana está viviendo un idílico momento personal Hace unos días dio la bienvenida a una nueva década soplando las velas de su 70º cumpleaños y, ahora, acaba de conocerse que será la madrina del primer hijo que espera su sobrino Kike Quintana. Así lo ha contado el colaborador de El precio justo durante el evento de presentación del programa Casados a primera vista. Allí, en declaraciones en exclusiva a la página web de Telecinco, el joven ha contado que en tan solo un mes se convertirá en padre y que «se encuentra ya en tiempo de descuento» de la dulce espera.

Sobre el sexo del bebé, Kike ha desvelado que será una niña y que el nombre que han escogido para ella es Candela. Pero más allá de limitarse a contar lo mencionado, ha sido entonces cuando ha querido mencionar a su tía para una buena causa. «En exclusiva te cuento que Ana Rosa va a ser la madrina», concluía visiblemente feliz.

Este gesto refuerza, una vez más, el estrecho vínculo que mantienen tía y sobrino. Un vínculo que ya mostraron cuando compartieron plató y trabajo en el programa TardeAR, donde cada día demostraban al público la complicidad que existía entre ellos. Tanto es así, que la periodista no dudó en alegrarse públicamente al conocer la noticia de que Kike iba a ser padre. «Estoy muy feliz […] Él es muy cariñoso, así no lo parezca con lo grandullón que es y tal. Es muy familiar… yo creo que va a ser insoportable», decía sacando a relucir su faceta más bromista en la última edición de los Premios Spain Travel.

Este humor con el que suelen hablar el uno del otro es algo que, según explicó Kike, les une aún más. «Nos decimos las cosas, pero intentamos hacerlo con cariño. Curiosamente, mi tía no se mete en mi trabajo, nunca me comenta si le gusta o no. En cambio, si voy a su casa y le espanta cómo voy vestido, me puede decir madre mía, vienes hecho un cuadro», contó en una entrevista a Diez Minutos.

El original anuncio del embarazo

Fue el pasado mes de noviembre cuando Kike anunció en sus redes sociales que junto a su mujer, Cristina, se encontraba esperando a su primer hijo en común. Lo hizo aprovechando la celebración de Halloween, donde se disfrazaron de muerte para contar esta feliz noticia a sus seguidores de Instagram. «Nos vestimos de muerte para anunciar y celebrar la vida», escribían junto a una fotografía en la que se dejaba al descubierto la incipiente tripa de premamá de ella, la cual tenía dibujada un pequeño bebé vestido de esqueleto.

Como no podía ser de otra manera, el post no tardó en llenarse de comentarios de enhorabuena, donde, además de sus seguidores, algún que otro rostro televisivo como el de Patricia Pardo o Ana Terradillos, también se mostró muy feliz con la noticia. «¡Viva la vida!», «¡Enhorabuena!», «Oh, me encanta. Qué manera más original de anunciarlo», «Felicidades, familia», escribían algunos de ellos.