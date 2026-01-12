Ana Rosa Quintana cumple 70: abrimos el álbum más privado y familiar de la presentadora

Ana Rosa Quintana está de celebración. Este lunes, 12 de enero, la presentadora más emblemática de la pequeña pantalla de nuestro país cumple 70 años, una cifra redonda que invita a repasar tanto su impecable trayectoria profesional en la industria de la comunicación como su faceta más personal. Y es que, más allá de los focos y los platós, la periodista siempre ha presumido de mantener un fuerte vínculo con los suyos.

Desde LOOK, hemos querido centrarnos en ese lado íntimo y abrir el álbum más privado y familiar de la comunicadora, formado por unas imágenes que reflejan a la perfección el importante papel que ha ejercido (y sigue ejerciendo) su familia en su vida.

Ana Rosa Quintana en los Premios Turismo 2002. (Foto: Gtres)

Ana Rosa nació en 1957 en Madrid y desde joven siempre sintió una gran pasión por el periodismo, una profesión a la que se ha dedicado toda su vida. Sin embargo, a pesar de que su trabajo podría conllevar exponer su vida personal públicamente, la presentadora ha conseguido que no sea así, manteniéndola en todo momento alejada de las cámaras. No obstante, a lo largo de los años, ha sido imposible que no trascendieran ciertos detalles de la misma.

Ana Rosa Quintana en los Premios TP de Oro. (Foto: Gtres)

La indiscutible reina de las mañanas está casada en segundas nupcias y es madre de tres hijos. La primera vez que se subió al altar fue en 1983 de la mano de un compañero de profesión: Alfonso Rojo. Juntos se mudaron a Nueva York, donde ella comenzó a trabajar como corresponsal de la Cadena Cope y la revista Tiempo. Tuvieron un hijo en común, al que llamaron Álvaro, y aunque todo indicaba que su relación continuaba avanzando por el mejor de los caminos, lo cierto es que no se alargó mucho en el tiempo y tan solo cuatro años después decidieron tomar caminos por separado.

Ana Rosa Quintana. (Foto: Gtres)

Fue entonces cuando Ana Rosa decidió regresar a su Madrid natal, donde se puso al frente del programa Las tardes de RCE en Radiocadena Española y mantuvo un noviazgo con el director de cine José Luis Garci. Sin embargo, su estabilidad sentimental llegó de la mano de Juan Muñoz en la feria de abril de 1997. Les presentó el periodista Carlos Herrera y desde entonces no se han vuelto a separar. Se casaron en la localidad sevillana de Bolullos del Condado y fruto de su matrimonio, nacieron sus dos hijos mellizos, Jaime y Juan.

Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz. (Foto: Gtres)

En aquel entonces, la presentadora tuvo que hacer frente a numerosas críticas por convertirse en madre con 45 años. Sin embargo, lejos de dejar que estas le afectaran, hizo caso omiso y disfrutó al máximo de su segunda maternidad por partida doble. Una etapa que ha quedado inmortalizada a lo largo de los años a través de entrañables fotografías junto a sus pequeños.

Ana Rosa Quintana, su marido Juan Muñoz, y sus hijos. (Foto: Gtres)

En ellas aparecen desde los meses de embarazo hasta momentos cotidianos de su día a día, sin olvidarnos de vacaciones y planes familiares. Estas imágenes dejan más que evidente que, a pesar de su ajetreada agenda laboral, Ana Rosa nunca ha dejado de lado su maternidad, convirtiéndose en una auténtica madre coraje que se ha mantenido al lado de sus tres hijos en todos y cada uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Ana Rosa Quintana con su marido Juan Muñoz y sus hijos. (Foto: Gtres)

A día de hoy, ninguno de los tres parece haber querido seguir los pasos de su madre en el mundo de la comunicación. De hecho, han preferido mantenerse en un discreto segundo plano de la vida pública, por lo que son pocos los datos que se conocen sobre sus vidas. No obstante, las escasas veces en las que Ana Rosa ha hablado de ellos en público, ha dejado más que claro que está muy orgullosa y que son los pilares de su vida. Álvaro Rojo se casó en 2025 y sus hermanos, Jaime y Juan, están estudiando carreras universitarias que, por ahora, se desconocen.