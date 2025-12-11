Como cada mes de diciembre, Mediaset organiza su gran fiesta de Navidad en la que reúne a las caras más conocidas de la cadena de Fuencarral. Joaquín Prat, Isabel Jiménez, Santi Acosta, Emma García o Luján Argüelles son algunos de los presentadores que no han querido perderse esta cita tan especial y esta oportunidad para reencontrarse -ya que a pesar de que trabajan en las mismas instalaciones, por sus distintos horarios, es complicado que coincidan-. También ha estado presente Ana Rosa Quintana, que ha desvelado sus deseos para el año que acontece.

Los deseos de Ana Rosa para el 2026

Vestida con una blusa blanca y unos pantalones de lentejuelas, la reina de las mañanas de la televisión no ha dudado en asistir a esta fiesta para saludar a sus compañeros. La comunicadora, que se ha detenido con la prensa antes de entrar a la celebración, ha explicado que es, «como la Cenicienta» y que antes de medianoche regresaría a su casa: «Me encanta estar con los compañeros, pero a las cinco y media suena el despertador. Pero si no es en estas fiestas, no nos vemos».

Ana Rosa Quintana en la fiesta de Navidad de Mediaset. (Foto: Gtres)

Sin embargo, en esta fiesta de empresa, ha encontrado una excusa perfecta para «brindar por la salud», que es el mayor de sus deseos para el próximo año: «Yo ya desde hace unos añitos lo único que pido es que los míos estén bien, tener salud y lo demás, todo se arregla. Siendo positivo, yo soy positiva y eso es importante. No hay que atraer nunca lo negativo, siempre hay que pensar que todo va a ir mejor».

En cuanto a sus planes de Navidad, la presentadora ha desvelado que las pasará junto a su marido y a su familia política, que es muy numerosa: «Nos juntamos todos. Me encanta la Navidad, es un buen motivo para ver a la gente a la que quieres».

¿Qué le pasó a Ana Rosa?

No es de extrañar que Ana Rosa pida salud para el 2026. Aunque actualmente se encuentra en un momento muy dulce personal y profesionalmente, en noviembre del 2021 dio una noticia sobre su salud que paralizó a un país entero: «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia…».

El look de Ana Rosa Quintana para la fiesta de Mediaset. (Foto: Gtres)

Afortunadamente y tras un año de recuperación, la periodista se reencontraba con los los telespectadores como si fuera la primera vez que salía en la pequeña pantalla: «No eran nervios, era una mezcla, con mucha emoción».

Es por ello que, tras haber pasado por un proceso así, la presentadora no pide grandes cosas materiales por Navidad, sino lo más importante para cualquier ser humano: tener salud, tanto para ella como para sus más allegados.