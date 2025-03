Terelu Campos ha activado el protocolo de abandono en Supervivientes, donde está como concursante del futuro y no de manera oficial. La colabora televisiva ha dicho basta debido a sus dolencias físicas, unas secuelas que arrastra por el cáncer que ha padecido hasta en dos ocasiones. Una enfermedad por la que también pasó Ana Rosa Quintana que, en su programa, ha comentado la actitud de la hija de la siempre recordada María Teresa Campos.

El mensaje de Ana Rosa a Terelu Campos

En su aterrizaje a Honduras, la madre de Alejandra Rubio dejó claro que no sería «ser un lastre» para sus compañeros de concurso ya que «físicamente no estaba bien». A medida que han pasado los días, la colaboradora televisiva -que no es concursante de pleno derecho-, se ha integrado cada vez más en el grupo. Sin embargo, en su última conexión con el plató de Supervivientes, bajo la atenta mirada de su hija, Terelu preocupó al decir que se veía incapaz de superar los 21 días que duró en el concurso su hermana, Carmen Borrego.

Terelu Campos en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

«Nos estás dando unos momentazos, aguanta. No vuelvas por aquí todavía que aquí está todo fenomenal. Hombre, ya que estás ahí y te quedan solo un par de días, cumple el reto», le gritó su hija desde el plató tras la advertencia de abandono. Un alegato que hizo que Terelu Campos se replantease su estancia en los Cayos Cochinos. «Me gustaría que alguien se pusiera en mi cuerpo solo 5 minutos para que se me entendiera. Comprendo que se me vea así y parece que todo está bien. Pero si pudiera trasladaros lo que siento en mi cuerpo, dentro de mi, estoy segura de que me entenderíais. No me preocupa nada».

Fue en ese momento cuando la colaboradora de ¡De Viernes! -el programa que presentan Santi Acosta y Bea Archidona-, se abría en canal para hablar de sus dolencias a raíz del cáncer que pasó hasta en dos ocasiones y por el que sigue tomando medicación: «No puedo jugar con lo que me ha costado tanto conseguir: avanzar y poder hacer un trabajo dignamente día a día aunque sufra y tenga dolores. El dolor es mío. Detesto la pena, la compasión. Estoy viva y eso es lo más importante. Aprendo a vivir con esto y me supero cada día de mi vida (…). O apuesto por vivir y sé que pago un precio por vivir, por ser como los demás aunque por dentro no lo soy. Por eso cada día para mi es una superación, y aquí se multiplica por mil».

Ana Rosa Quintana. (Foto: Gtres)

Quien pasó también por ello fue Ana Rosa Quintana. La presentadora de las mañanas de Telecinco ha reaccionado al duro testimonio de Terelu, con la que se ha sentido plenamente identificada. Sin embargo, ha querido añadir que las dolencias de la madre de Alejandra también podrían darse «por la edad», más allá de la enfermedad por la que atravesó en el pasado: «Entiendo que se quiera ir, entiendo que lo intente, entiendo que dé ejemplo a muchas mujeres. La vida no se acaba, se puede vivir la vida. Igual no puedes hacer una prueba, pero igual tampoco la puedes hacer con esa edad. Ya está»

Además, Quintana también ha querido recordarle a la audiencia que la vida sigue y que tras pasar un bache de salud, es importante darle valor a la vida: «Que la gente se atreva, viva experiencias y no se queden sentadas en un sofá… Y ya está».