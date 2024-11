Cada 19 de octubre, el mundo se viste de rosa para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha no solo se trata de concienciar sobre la enfermedad, sino que también se convierte en un momento para celebrar la valentía de quienes han enfrentado esta dura batalla. En España, numerosas figuras públicas han compartido sus experiencias, convirtiéndose en símbolos de esperanza y superación. Desde Terelu Campos hasta Ana Rosa Quintana o Sara Carbonero -ha sido la última en hacerlo-, estas mujeres no solo han sido testigos de la enfermedad, sino que también han contribuido a desestigmatizar el cáncer de mama y a fomentar la investigación y la prevención.

La que fuera colaboradora de Sálvame, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2018. Desde el primer momento, Terelu decidió ser transparente con su enfermedad, hablando abiertamente sobre sus tratamientos y su estado emocional. Su valentía para compartir su historia ha sido un faro de luz para muchas mujeres que atraviesan situaciones similares. Así, Terelu no solo ha sido un ejemplo de resiliencia, sino que también ha participado en diversas campañas de concienciación sobre la importancia de la detección temprana. En especial, las de Ausonia.

Terelu Campos en el funeral de Ramón Hermosilla. (Foto: Gtres)

Y lo mismo ocurre con Ana Rosa Quintana. La reconocida periodista y presentadora, sorprendió al público en 2021 al anunciar en directo su retiro temporal debido a un cáncer de mama. Con su habitual templanza, Ana Rosa decidió contar su diagnóstico y expresar su confianza en el equipo médico que la estaba tratando. Su actitud positiva y su disposición a luchar enviaron un mensaje contundente de fortaleza, no solo para sus seguidores, sino también para todas las personas que batallan contra esta enfermedad.

Durante su ausencia, Ana Rosa dejó claro que, aunque el camino sería difícil, su voluntad de recuperarse y regresar era inquebrantable. El apoyo de sus compañeros y del público fue masivo, demostrando una vez más la importancia de no sentir vergüenza al compartir una situación tan común como el cáncer.

Ana Rosa Quintana, en la boda de su sobrino. (Foto: Gtres)

Pau Donés: una lección de vida hasta el último momento

El líder de Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció en 2020 tras una larga lucha contra el cáncer de colon. Durante los cinco años que convivió con la enfermedad, Pau fue un ejemplo de optimismo y amor por la vida. Nunca ocultó su estado, y su último álbum, Tragas o escupes, fue un reflejo de su manera de enfrentar la adversidad: con transparencia, autenticidad y ganas de vivir cada momento al máximo. Pau compartió en varias entrevistas cómo aprendió a valorar cada instante desde que fue diagnosticado, y su mensaje caló hondo en el público. Su documental póstumo, Eso que tú me das, es un testimonio inspirador sobre la importancia de no rendirse ante la adversidad y encontrar belleza incluso en los momentos más difíciles.

Sara Carbonero se abre en canal sobre su cáncer

Esta misma semana, Sara Carbonero ha hablado por primera vez públicamente sobre su cáncer. Hasta ahora, la presentadora se había mantenido discreta sobre su enfermedad y había evitado pronunciarse al respecto. Sin embargo ha logrado encontrar el valor de hablar públicamente de cómo ha vivido este proceso tan duro de su vida durante su asistencia a la gala ELLE X Hope 2024. «Cáncer, una palabra de la que he huido durante años», ha dicho entre lágrimas. «No me gusta hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, he aprendido a abrazarla», ha añadido, desvelando además que cuando recibió el diagnóstico, se quedó «en shock. Era terrible, yo tenía 35 años, una vida sana, no entendía nada».

Sara Carbonero posando en Madrid. (Foto: Gtres).

Tras estas palabras, la que fuera presentadora de Informativos Telecinco ha querido agradecer el apoyo y cariño a todas las personas que la han acompañado y le han dado fuerzas durante estos años. En especial, a su íntima amiga Isabel Jiménez, con quien compartió plató durante su etapa en Telecinco. «Quiero destacar a mi familia, a mi madre y a mi hermana, que quizá han sido las personas que más han sufrido conmigo. Mi amiga Isabel es la persona que más horas de hospital ha compartido conmigo», ha confesado.