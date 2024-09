Elle Macpherson ha soplado este 2024 las velas de su 60 cumpleaños. Una cifra redonda con la que se ha unido a la lista de los rostros conocidos que publican sus memorias. Las suyas, tituladas Elle, han llegado a las librerías este martes 3 de septiembre. «Este libro de corazón abierto revela las experiencias de la vida real que empoderaron a Elle para superar desafíos, enfermedades y conflictos internos», reza una cita que ella misma ha usado para publicitar el libro en su perfil de Instagram, donde reúne a más de 700 mil seguidores. Unas palabras que han llamado la atención de muchos, en especial, por lo que respecta al término enfermedad, y que cobrarían sentido en un capítulo que Macpherson ha titulado Don’t Sweat the Small Stuff.

En sus páginas, la supermodelo y actriz australiana ha revelado que hace siete años le fue diagnosticado un cáncer de mama. «Fue un shock, fue inesperado, fue confuso, fue desalentador en muchos sentidos y realmente me dio la oportunidad de profundizar en mi sentido interior para encontrar una solución que funcionara para mí. Me di cuenta de que iba a necesitar mi propia verdad, mi sistema de creencias para que me apoyara en esto. Y eso fue lo que hice», ha explicado en una entrevista con la a Women’s Weekly a raíz de la publicación de las memorias. Y lo cierto es que dicha solución no pasaba en ningún caso por someterse a quimioterapia, la técnica terapéutica que consiste en la administración de sustancias químicas para el encogimiento de distintas afecciones; pues Elle Macpherson rechazó el tratamiento.

Elle Macpherson, en un evento en Berlín. (Foto: Gtres)

Según cuenta en el libro, Elle deliberó durante varias semanas y pidió consejo a más de una treintena de médicos y expertos en la enfermedad. Pese a que todos ellos le aconsejaron someterse a quimioterapia, ella no les hizo caso y optó por, en sus propias palabras, «un enfoque intuitivo, holístico y guiado por el corazón» para tratar su cáncer bajo la guía de su médico de cabecera, quien está especializado en medicina integrativa. «Fue un ejercicio maravilloso para ser fiel a mí misma, confiar en mí misma y confiar en la naturaleza de mi cuerpo y en el curso de acción que había elegido. Elegí un enfoque holístico. Decirle no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil», explica la natural de Killara.

Esta decisión de Elle Macpherson no contó con la aprobación de su propia familia. En especial, de sus dos hijos, Flynn y Cy, que entonces tenían 19 y 14 años, y de su ex pareja Arki Busson. «Cy simplemente pensaba que la quimioterapia te mata. Por eso nunca quiso que lo hiciera porque pensaba que era un beso de la muerte. Flynn, que es más convencional, no se sentía cómodo en absoluto con mi elección. Sin embargo, es mi hijo y me apoyaría en todo y me amaría a pesar de mis decisiones, incluso si no estuviera de acuerdo con ellos. Mis hijos me apoyaron muchísimo, cada uno a su manera, pero yo sabía que estaban muy asustados», relata el libro.

Antes que Macpherson, la también reconocida actriz Olivia Newton-John, optó por el uso de tratamientos alternativos a la quimioterapia en su batalla contra el cáncer de mama. La protagonista de Grease falleció en 2022 a los 73 años de edad.