El corazón de Olivia Newton-John no pudo más y se paró el pasado 8 de agosto. Habían sido 30 años luchando contra un cáncer pero con 73 años dio su último suspiro de vida. Su fallecimiento ha dejado un gran vacío en el mundo de la interpretación puesto que se trataba de una de las actrices más carismáticas. Resulta imposible olvidar su papel como Sandy en Grease, junto a John Travolta.

Precisamente, el actor que dio vida en el film a Danny Suko, ha sido uno de los más afectados por la pérdida de su compañera. Travolta ha querido despedirse de ella publicando una imagen suya en redes sociales, acompañada de un bonito mensaje: «Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre!¡Tu Danny, tu John!», finalizaba.

Las reacciones a la muerte de Olivia Newton-John no se han hecho esperar y han caído en redes con cuentagotas. Nicole Kidman ha lamentando en su nombre y en el de su marido (Keith Urban) el deceso de la intérprete: «Livvie -su apodo- trajo la luz más divina al mundo… tanto amor, alegría, inspiración y amabilidad… y siempre estaremos irremediablemente dedicados a ti . Keith y Nic», escribía la actriz.

Quien estaba especialmente afectado era Hugh Jackman, quien ha hecho una confesión impactante a propósito: «Estoy devastado por escuchar la noticia de que @therealonj ha fallecido. Uno de los grandes privilegios de mi vida fue conocerla. No solo fue una de las personas más talentosas que he conocido… Ella era una de las más abiertas, generosas y divertidas. Ella era un espíritu único en su especie. No es un secreto que Olivia fue mi primer amor. La besé (su póster) todas las noches antes de dormir. Su legado solo se hará más fuerte en los próximos años. Fue una luchadora por la curación del cáncer que no conoce límites. Te quiero Olivia», sentenciaba.

Rebel Wilson siguió el modus operandi de Jackman y también subió una foto junto a la fallecida: «Fuiste la mujer más hermosa por dentro y por fuera, eres un verdadero icono australiano e interpretar a tu hija en la pantalla en A Few Best Men fue más que un honor», lamentaba.

Uno de los in memoriam más originales lo ha protagonizado Kate Hudson, que le ha cantado a su hija una de las canciones de Sandy en Grease: Hay un puñado de personas en mi vida que me inspiraron a encerrarme en mi habitación y cantar desde lo alto de mis pulmones frente al espejo», comenzaba diciendo.

Imitando cada movimiento que hizo, deseando poder golpear esas notas altas limpias y esforzándome por intentarlo. Qué hermosa luz humana. Ella fue una inspiración para mí, ya que soñaba con lo que podría ser la vida. Gracias por compartir tu luz con el mundo mientras se movía y daba forma a niñas como yo. Que todos hoy cantemos para Olivia y celebremos sus valientes años de lucha. Amor y Luz», publicaba.