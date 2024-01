El padre de la Reina Letizia aclara si va a escribir un libro de memorias

Al igual que la mayoría de las personas del entorno de la Reina Letizia, su padre, Jesús Ortiz, siempre ha sido muy discreto en lo que respecta a la relación de si hija con el Rey Felipe. El periodista se ha mantenido en un segundo plano y raras son las ocasiones en las que ha hecho declaraciones. Por ejemplo, cuando saltó la noticia del compromiso de la pareja, Ortiz intervino vía telefónica en un conocido programa de televisión donde alabó a la hoy Reina: «Si me preguntáis por una definición de Letizia os digo que es la persona más cariñosa, entregada, perfeccionista y deliciosa que yo conozco. A mi hija le encanta la cultura, la literatura, es una lectora empedernida», dijo entonces.

Ahora, dos décadas después, Jesús Ortiz sigue manteniendo la misma actitud discreta. Ya retirado de la profesión, pero no jubilado -tal como él mismo expresó en sus redes sociales-, el padre de doña Letizia sigue prefiriendo estar en un segundo plano, llevar una vida tranquila y no hablar sobre su hija ni sobre nada que tenga que ver con la Familia Real. Aunque ya no ejerce como periodista en activo, el suegro de Felipe VI colabora de manera recurrente en la revista Escritura Pública, del Consejo General del Notariado. Una revista que, por cierto, dirige su mujer, Ana Togores.

Jesús Ortiz en una imagen de archivo. / Gtres

Este fin de semana, Jesús Ortiz ha roto su habitual silencio y ha concedido una entrevista al Faro de Vigo. Un reportaje que, además, aparece ilustrado con dos fotografías en las que se ve al padre de la Reina durante uno de sus viajes por España y que ha sido tomada por su esposa.

Una entrevista poco habitual

En esta entrevista que, tal como queda reflejado en el texto, se ha producido vía telefónica, el padre de la Reina Letizia habla de esta nueva etapa tras finalizar su última relación laboral. En la actualidad, Jesús Ortiz escribe reportajes de viajes, cultura e historia, por ejemplo, uno de los últimos, sobre Baiona y la celebración de La Arribada.

Unas declaraciones en las que Jesús Ortiz aprovecha para hablar del periodismo en el más amplio de los sentidos, esto es, de cómo aprendió la profesión de la mano de su madre, Menchu Álvarez del Valle y de cómo la percibe a día de hoy: «A los diez años ya quería ser periodista», ha asegurado. Tal como recalca Jesús Ortiz, «estar informado es una obligación ciudadana», pero deja claro que dos de los grandes problemas a los que se enfrenta la profesión en la actualidad es la falta de rigor y la polarización que, según expresa, «impulsa a las audiencias a ‘clasificar’ a los periodistas».

Las memorias de Jesús Ortiz

Aunque el interés por la figura del padre de doña Letizia está fuera de toda duda, Jesús Ortiz no contempla la posibilidad de escribir un libro de memorias y relatar en primera persona los detalles de su vida: «No serviría más que para alimentar morbos innecesarios», ha dicho. «No le voy a dar yo motivos a nadie para que llene páginas, opiniones y horas de televisión y radio. No tengo ningún interés Tengo más que perder que ganar con esas cosas, no merece la pena». No obstante, ha reconocido que en alguna ocasión lo ha pensado.

Como era de esperar, Jesús Ortiz no se ha pronunciado sobre nada que tenga que ver con la Familia Real, aunque sí ha hablado con mucho cariño de su madre, de la que lo aprendió todo del mundo de la radio. El padre de la Reina Letizia ha dicho, literalmente, que ‘mamó la radio’, ya que en aquella época no había permisos de maternidad y a su madre le tocaba alimentarlo en el trabajo. Desde muy pequeño estuvo inmerso en el entorno radiofónico e incluso la ayudaba a buscar información o la acompañaba a charlas periodísticas.

Su faceta más desconocida

En esta ocasión, el padre de la Reina Letizia ha desvelado un detalle poco conocido de su vida, al menos para la mayoría. Jesús Ortiz ha comentado que es músico de oído y ha contado que puede pasar horas tratando de sacar con la guitarra los acordes de un tema o versionándolo al piano. El suegro de Felipe VI ha recalcado que lee constantemente, aunque prefiere artículos de investigación o temas relacionados con el mundo de la comunicación sobre otras publicaciones de ficción.