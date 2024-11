El 2 de noviembre marcó un antes y un después en la trayectoria profesional de Ana Rosa Quintana. La periodista anunció en directo que tenía que ausentarse del programa que llevaba su nombre debido a que le habían diagnosticado un cáncer de mama. Afortunadamente, tras cerca de un año en tratamiento la comunicadora regresó y retomó sus compromisos profesionales. Ahora, durante una entrevista ha confesado que hizo uso del CBD durante su tratamiento contra la mencionada enfermedad.

Este pasado 18 de noviembre, Ana Rosa Quintana entrevistó en TardeAR a Elisa Mouliaá con motivo de la denuncia a Íñigo Errejón. La intérprete reveló que los haters han conseguido que cerraran su página de productos de CBD, una sustancia química y natural que se encuentra en la marihuana pero que no contiene tetrahidrocannabinol, el ingrediente psicoactivo.

Ana Rosa Quintana posando. (Foto: Gtres)

«Me han cerrado mi negocio online. Tenía una página de productos premiums con alto contenido en CBD, que es medicinal y combate el estrés la ansiedad, la artritis, las migrañas y algunas afecciones relacionadas con el cortisol», contó la actriz. Seguidamente, Ana Rosa Quintana intervino y explicó que ella también había hecho uso de dicha sustancia. «También con el cáncer. Yo utilicé unas gotitas de CBD cuando estaba con todos los tratamientos y la quimioterapia. También un champú con este compuesto. Es algo que está absolutamente legalizado y existe. Es un producto derivado de la marihuana, pero que no es psicoactivo. Hacen una planta que no lleva el THC», explicó la comunicadora.

Ana Rosa Quintana en la boda de su sobrino. (Foto: Gtres)

Así anunció que tenía cáncer

Con la profesionalidad que tanto le caracteriza, Ana Rosa Quintana anunció al final del programa de aquel 2 de noviembre de 2021 que le habían detectado cáncer. «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama», indicó en un primer momento. «La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes… Normalmente y excepto en vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni cuando el covid acechaba. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído hasta aquí en estos 17 años que creo que tengo que compartir, con todos los que me habéis hecho tan feliz, lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante, añadió.

Ana Rosa Quintana vestida de blanco en un evento. (Foto: Gtres)

«Empecé con este programa cuando mis hijos tienen poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas y algunas maravillosas la mayoría , y también disgustos, porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia…», prosiguió sin poder ocultar la emoción en su voz. Aproximadamente un año después, Ana Rosa regresó al formato.

Aquella no fue la primera vez que la periodista se enfrentó a un cáncer. En 2010 vivió una situación similar. «Hace ocho años tuve un tumor de grado uno. En julio de 2010 me lo diagnosticaron, yo empezaba mis vacaciones y me operaron el 2 de agosto. No necesité quimioterapia. Venía aquí todos los días, hacía el programa, me sentaba al lado de Joaquín Prat y luego me iba a la radioterapia… No cogí ni un día de baja», explicó en 2018 en su programa matinal.