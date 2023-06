El cáncer no entiende de posición social y, aunque es una enfermedad con una dura batalla detrás de la que -desafortunadamente- no todo el mundo sale vencedor, sí que hay muchos casos que han conseguido superarla con éxito. Entre ellos, varios rostros conocidos que han formado parte de nuestra vida a través de la televisión, algunos como actores, otros como presentadores o, simplemente, como personajes de la crónica social. Si bien es cierto que algunas celebridades han luchado con todas las fuerzas y no han logrado salir, como la ya recordada Mila Ximénez, han sido otras muchas las que, a día de hoy, pueden decir ‘lo logré’.

Cristina Medina

Uno de esos rostros conocidos es la intérprete de La que se avecina, que anunció en septiembre de 2021 que padecía cáncer de mama. Ha ido contando su proceso y tratamiento a través de la red, y ahora puede decir que lo ha vencido. Tal y como ha contado a las cámaras de Gtres, para ella el cáncer es «una gran putada» y aunque está fuera de peligro, continúa con tratamiento hormonal y homeopatía.

Ana Rosa

El 2 de noviembre de 2021, la presentadora anunciaba que se retiraba temporalmente de los mandos de su programa para someterse a un tratamiento contra el cáncer de mama que recientemente le habían diagnosticado. Después de 342 días alejada de la pequeña pantalla, volvía a las riendas del espacio totalmente recuperada y con más energía que nunca: «El gusanillo del periodismo no me ha abandonado, a pesar de que esta vez he tenido que seguir desde el sofá de mi casa. El milagro es que yo hoy esté aquí. Bienvenidos».

Terelu Campos

Hace ya 11 años, la colaboradora de Telecinco se enteraba de que padecía cáncer de mama en el pecho derecho. Fue entonces cuando tuvo que someterse a una operación y después a un tratamiento de quimioterapia; un proceso lento y doloroso que le afectó a nivel personal y laboral. Ella misma dijo que no podía decir para siempre que estaba curada, y en 2018 volvió a experimentar la enfermedad en el pecho izquierdo. Le extirparon el tumor y la hija de María Teresa Campos decidió someterse a una doble mastectomía para poner fin a su sufrimiento.

Sara Carbonero

En mayo de 2019, la periodista tuvo que ser operada de un cáncer de ovario poco después del infarto de Iker Casillas. Tras la intervención, tuvo que seguir un tratamiento de quimioterapia y no dudó en contar su proceso a través de la red. En noviembre de 2022, el miedo volvió a llamar a su puerta y Carbonero tuvo que volver a ser operada de urgencia tres años después de su diagnóstico. A día de hoy, la reportera se encuentra en perfecto estado y alejada del foco mediático.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)

Dani Rovira

Han pasado casi tres años desde que el humorista recibiera una noticia que le cambió la vida. «No me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta», dijo al ser diagnosticado con un Linfoma de Hodgkin. Ocho meses después terminó su tratamiento de quimioterapia y compartió airoso: «¡Estoy curado! Estoy enamorado de la vida. No soy mejor que nadie pero, de lo que estoy seguro es de que el Dani que ha llegado a la cima, es infinitamente mejor que el que hace un año andurreaba por llanuras sin importancia».