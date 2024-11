El desmarque de Sara Salámo en el escándalo de Íñigo Errejón

Este 11 de noviembre se han celebrado los Premios Marca. Cita a la que ha acudido Isco Alarcón, que ha llegado acompañado de su mujer Sara Sálamo. Primero han posado en el photocall habilitado ante los medios gráficos y al marcharse, los reporteros allí presentes han querido preguntar a la actriz acerca de lo ocurrido con Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón, dado que ella misma se pronunció a través de sus redes sociales.

Sin embargo, Sara Sálamo se ha desmarcado de este asunto y se ha limitado a decir que acudía al evento en calidad de «acompañante». De esta manera, ha optado por el silencio en esta reaparición ante los medios de comunicación.

¿Qué ha pasado con Elisa Mouliaá?

Recientemente se conoció que Elisa Mouliaá había presentado una denuncia ante la Policía Nacional por la presunta agresión sexual que habría sufrido por parte de Íñigo Errejón. Ahora ha salido a la luz que el juez encargado del caso ha acordado la suspensión provisional de todos los plazos procesales en la causa por la que se investiga al ex portavoz de Sumar por el supuesto delito a Elisa Mouliaá en el año 2021. A petición de la abogada de la intérprete se ha paralizado la causa.

La razón expuesta es que la letrada está en un estado avanzado de gestación y no puede encargarse de la causa. Por este motivo, ha solicitado que quede en suspensión hasta que se incorpore de la baja de maternidad.

Sara Sálamo apoya a Elisa Mouliaá

Una vez se conoció el relato de Elisa Mouliaá, fueron numerosos los rostros conocidos los que se pronunciaron al respecto. Por su parte, Sara Sálamo utilizó sus redes sociales para expresar su opinión. «Mi más sentido apoyo y soporto, querida compañera. A ti y a todas la víctimas», indicó en X (antiguo Twitter).

Eso no fue todo, porque después continuó explicándose.»Ya veo tertulias en televisión oportunistas, intentando desacreditar un movimiento tan importante como el feminismo, sólo porque un hombre ha sido señalado por víctimas que denuncian abusos sexuales. El siguiente paso, por supuesto, será criminalizar a las mujeres que estuvieron a su lado. Exigiendo responsabilidades a ellas… poniendo una vez más el foco sobre nosotras», expresó.

«Si no nos podemos fiar de los que se les ve venir de lejos… Y tampoco nos podemos fiar de los que se consideran feministas y apoyan el movimiento… ¿Qué hacemos? Siento rabia, decepción y mucha tristeza… Es desalentador todo esto», continuó. «Quiero pensar que lo que sucede no es que haya más agresiones hacia nosotras, sino lo que ha cambiado es que ahora ya no nos callan. Sea quien sea», sentenció la intérprete de Todos lo saben.