Apenas dos días después de que la DANA más «devastadora del siglo XXI», según la AEMET, arrasara decenas de pueblos y localidades, dejando a su paso más de 200 víctimas y decenas de desaparecidos, Ana Rosa Quintana se desplazaba hasta la Comunidad Valenciana, junto a gran parte de su equipo de TardeAR, para informar de la última hora de la catástrofe desde el epicentro de ésta. En concreto, la periodista se trasladó a Paiporta, una de las localidades más afectadas por la DANA. El mismo lugar al que viajaron los Reyes Felipe y Letizia, el pasado domingo 3 de octubre.

Ya de regreso, Ana Rosa Quintana no ha dudado en compartir con los espectadores del citado programa, más allá de algunos de los momentos más especiales vividos durante estos días detrás de las cámaras, frente a las que ha escuchado miles de historias, como el tierno y fuerte abrazo de una señora abatida por las circunstancias; las secuelas físicas y mentales que padece derivadas de estos días en la Comunidad Valenciana. «¡Ana Rosa! Hacía tiempo que no te veía. ¿Cómo estás?», ha sido la pregunta, de Jorge Javier Vázquez, que ha servido de premisa a la madrileña para contar su experiencia. «Estoy bien, en forma. Cansada. No te lo puedo ocultar eso. Pero también es normal después de todo lo que hemos visto», ha comenzado diciendo Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana en Valencia. (Foto: Gtres)

La presentadora de Telecinco ha asegurado que el esfuerzo físico y la exposición prolongada a un clima inestable no han pasado desapercibidos para ella. Así, ha admitido que sufre dolores musculares, fatiga persistente y otras molestias derivadas de la cobertura en esas difíciles condiciones, entre las que destaca, sobre todo, el insomnio. «Llega un momento que cuesta coger el sueño. Creo que estoy durmiendo muy poco», han sido sus palabras.

Pese a todo, Ana Rosa Quintana no duda en seguir adelante con su compromiso de ayudar a los damnificados por la tragedia y dar voz a los vecinos de las localidades más afectadas, muchos de los cuales han visto sus vidas arrasadas por el agua. «Vamos a seguir poniendo voz y micrófonos a los valencianos. No vamos a permitir que nadie les tape la boca, les diga lo que tienen que decir», ha dicho muy clara. «Hay que acompañarlos, respetarlos y dejar que saquen lo que tienen que sacar. Su rabia, su pasión, su dolor, en su gran mayoría. Esto va a ser muy largo. Espero que no se canse la gente de apoyarlos porque es la ruina para toda una comunidad. Valencia estamos con vosotros», ha sentenciado.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Más allá de Ana Rosa: otros periodistas informan desde Valencia

Ana Rosa Quintana no ha sido la única periodista referente de nuestro país que se ha adentrado en la zona 0 de la catástrofe. Otros como Joaquín Prat, Adela González, Carlos Franganilla, Isabel Jiménez o Toñi Moreno, entre otros, también lo han hecho. A diferencia de la mayoría, la natural de El Prat de Llobregat ha informado de la noticia desde Alfafar con el equipo de Hoy en día, de Canal Sur. «Hemos llegado a primera hora de la mañana a Valencia, vamos a estar en directo desde Alfafar, que es una de las zonas más castigada por la DANA. El alcalde ha dicho cosas como que por ejemplo necesitan que alguien entre en el pueblo, que están incomunicados, que no tienen luz, que no tienen agua. Nosotros vamos a darle voz a todas esas personas que se sienten abandonadas. El panorama sigue siendo desolador», ha contado.