Ana Rosa reacciona al vídeo de Juan Carlos I: "Si quiere venir a España que deje de tributar en Arabia"

La cuenta atrás está a punto de finalizar. Y es que este miércoles, 3 de diciembre, las memorias del rey Juan Carlos I llegarán a las librerías de nuestro país. Bajo el título Reconciliación, el que ha sido jefe de Estado de España se ha abierto como nunca hablando de muchos capítulos de su vida, algo que ha generado una gran expectación. Una expectación que ha crecido aún más cuando, a tan solo 48 horas de su publicación, el mencionado ha buscado promocionar su autobiografía a través de un vídeo en el que elogia la Transición y pide a la juventud que apoye a su hijo, Felipe VI, «en su trabajo para unir a todos los españoles». Unas inesperadas declaraciones que, como no podía ser de otra manera, han provocado la reacción de multitud de rostros conocidos del país.

Sin ir más lejos, durante la celebración de los premios Spain Travel, Ana Rosa Quintana no tuvo reparos en pronunciarse al respecto de una manera implacable, centrándose en el deseo que ha compartido don Juan Carlos de regresar a España próximamente. «Hombre, después de escribir el libro ya que quieres que te diga. Lo que tiene que hacer, verdaderamente, es si quiere volver a España, hablarlo con su hijo y dejar de tributar a Arabia Saudí», sentenciaba.

Ana Rosa Quintana en los premios Spain Travel. (Foto: Gtres)

En esta obra literaria, el rey Juan Carlos también ha aprovechado para pedir perdón por algunos errores cometidos en el pasado, un gesto que Ana Rosa Quintana ha señalado que se debe valorar porque «todo el mundo tiene derecho a pedirlo». Sin embargo, la periodista no ha dudado en añadir que, a pesar de este reconocimiento, el Rey emérito «ha hecho mucho daño a la monarquía, a su hijo (Rey Felipe) y a su nieta (la princesa Leonor)».

Ante la posibilidad de que don Juan Carlos regrese a España, existe la opción de que acepte conceder una entrevista en nuestro país. Es por ello por lo que los reporteros del evento mencionado no han dejado pasar la oportunidad de preguntarle a Ana Rosa si estaría dispuesta a ser ella la encargada de entrevistarle. Una cuestión que la presentadora, sacando a relucir su faceta más bromista, ha respondido entre risas «que solo lo haría si él le contara la verdad». Estas palabras dejan entrever que la periodista no termina de creer del todo en las explicaciones que el abuelo de la heredera al trono ha ofrecido en sus recientes memorias, así como al mismo tiempo también ha subrayado la importancia que hay en la transparencia y la sinceridad que debe haber en la figura del que fue jefe de Estado de España durante casi cuatro décadas.

Más allá de la polémica surgida alrededor de don Juan Carlos, Ana Rosa también ha señalado que está muy emocionada con la paternidad de su sobrino Kike Quintana y que las próximas navidades las pasará en Sevilla junto a la familia.